i Cornelia Öhlund GEPA pictures, Instagram Knapp an Katastrophe vorbei Ski-Ass raste bei Horror-Crash in Gruppe von Trainern Ein Sturzvideo zeigt, wie knapp eine Ski-Hoffnung an einer Katastrophe vorbeischrammte. Cornelia Öhlund raste direkt in eine Gruppe von Trainern. Von Sport Heute 19.10.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Bilder lassen Ski-Fans den Atem stocken! Ein Video vom Trainingssturz der schwedischen Ski-Hoffnung Cornelia Öhlund (21) zeigt, wie gefährlich die Situation im Südtiroler Schnalstal tatsächlich war. Die Rennläuferin verliert bei hohem Tempo die Kontrolle und fliegt direkt auf mehrere Betreuer zu.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Öhlund zunächst durch den Riesentorlauf-Kurs fährt. Dann verschneidet sie, hebt ab und schlittert unkontrolliert in Richtung Fangnetz. Genau dort steht eine Gruppe von Trainern. Zwei von ihnen werden von der heranrasenden Schwedin erfasst.

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Der Zwischenfall hätte noch deutlich schlimmer enden können. "Ich bin regelrecht durch die Luft geflogen", schildert Öhlund. Sie habe beide Skier verloren und auf dem Weg ins Netz auch noch einige Trainer mitgerissen. Wie es den erfassten Betreuern nach dem Zusammenstoß geht, ist nicht bekannt.

Die 21-Jährige selbst erlitt eine leichte Gehirnerschütterung und Blessuren an Schulter, Rücken und Nacken. Knochenbrüche oder gerissene Bänder wurden vom schwedischen Skiverband nicht gemeldet. Nach dem Unfall war Öhlund mit dem linken Arm in einer Schlinge zu sehen.

Trotz des Schreckmoments denkt die Schwedin bereits wieder ans Rennfahren. Ihr Zustand bessere sich täglich, erklärte sie auf Instagram. Für den Weltcup-Auftakt am 24. Oktober in Sölden plant Öhlund sogar einen Start.