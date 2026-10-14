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Die Ski-Fans in Kitzbühel kriegen ein neues Bier ausgeschenkt.
Die Ski-Fans in Kitzbühel kriegen ein neues Bier ausgeschenkt.
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Nach 30 Jahren

Bier-Revolution bei Ski-Rennen in Kitzbühel

Bei den Hahnenkamm-Rennen gibt es ab 2027 eine Neuerung: Erdinger und Stiegl übernehmen gemeinsam den Bierausschank beim Ski-Spektakel.
Von Sport Heute
14.10.2026, 15:51
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Die legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel bekommen neue Bier-Partner.

Die beiden Privatbrauereien Erdinger aus Bayern und Stiegl aus Salzburg machen künftig gemeinsame Sache. Fast 30 Jahre wurde Gösser von der Brauunion ausgeschenkt.

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    Mehr als 85.000 Fans werden rund um das Rennwochenende erwartet, weltweit verfolgen laut Veranstalterangaben über 200 Millionen Menschen das Ski-Spektakel vor den Bildschirmen. Für die Bier-Versorgung vor Ort sind künftig Erdinger und Stiegl gemeinsam zuständig. Erdinger steigt zudem als neuer Partner der Hahnenkamm-Rennen ein.

    Stiegl-Boss freut sich über Österreich-Bier

    Für Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener ist die Zusammenarbeit ein wichtiges Zeichen. Gerade bei einem der größten österreichischen Sportereignisse müsse auch heimisches Bier vertreten sein.

    "Wenn die Welt nach Kitzbühel schaut, dann sollte dort auch österreichisches Bier seinen Platz haben", erklärt Kiener bei der Präsentation des neuen Bierkonzepts im Zielhaus der Streif.

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    Die beiden Familienunternehmen sind bereits seit Jahren miteinander verbunden. Erdinger-Weißbier wird unter anderem von Stiegl in Österreich vertrieben. Nun wollen die Brauereien auch beim legendären Rennwochenende gemeinsam punkten.

    Doch die Zusammenarbeit macht sich nicht nur in Kitzbühel bemerkbar. Stiegl bringt passend zur Wintersaison 2026/27 eine Sonderedition seines Goldbräus auf den Markt.

    Zusätzlich wartet auf den Dosen ein QR-Code, der zu einem Wintersport-Gewinnspiel führt. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Skiurlaub in Tirol.

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    Damit kommen Ski-Fans schon vor dem ersten Rennen auf der Streif auf den Geschmack des Hahnenkamm-Wochenendes.

    red, 14.10.2026, 15:51
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