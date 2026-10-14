i Raphael Wolf GEPA pictures Beide werden operiert Zwei Caps-Stars fallen mehrere Monate verletzt aus Bittere Nachrichten für die Vienna Capitals! Gleich zwei Verteidiger müssen operiert werden und fallen für mehrere Monate aus. Von Sport Heute 14.10.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vienna Capitals müssen in ihrer Defensive einen schweren Rückschlag verkraften. Nelson Nogier und Raphael Wolf stehen den Wienern auf längere Sicht nicht zur Verfügung. Beide Eishockey-Cracks haben Oberkörperverletzungen erlitten, die operative Eingriffe notwendig machen.

Besonders lange zieht sich die Leidensgeschichte von Nogier hin. Der 30-jährige Kanadier verletzte sich bereits Ende August in einem Vorbereitungsspiel gegen den KAC. Zunächst versuchten die Ärzte, die Beschwerden ohne Operation in den Griff zu bekommen. Da die Behandlung nicht den gewünschten Erfolg brachte, muss der Verteidiger nun doch unters Messer.

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Für Nogier ist es nicht die erste verletzungsbedingte Zwangspause. Schon gegen Ende der vergangenen Saison war er ausgefallen, damals allerdings wegen einer anderen Verletzung. In der laufenden Spielzeit konnte er lediglich vier Testspiele bestreiten. Im Vorjahr war er noch in 43 Grunddurchgangspartien im Einsatz gewesen.

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Auch Raphael Wolf bleibt eine Operation nicht erspart. Der gebürtige Salzburger absolvierte die ersten fünf Saisonspiele für die Wiener, ehe ihn seine Oberkörperverletzung stoppte. Insgesamt kommt der Verteidiger bislang auf 54 Pflichtspiele im Trikot der Capitals.

Damit fehlen den Wienern gleich zwei Defensivkräfte für die kommenden Monate. Wann Nogier und Wolf wieder aufs Eis zurückkehren können, ist derzeit noch offen. Zunächst stehen für beide die Eingriffe und anschließend die Rehabilitation im Mittelpunkt.