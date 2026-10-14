Spektakuläre Neuerung bei Ski-Klassiker

Premiere im Ski-Weltcup. Wenn die besten Skifahrer der Welt am 20. und 21. Dezember in Alta Badia gastieren, wartet auf die Athleten eine besondere Neuerung. Erstmals wird auf der berühmten Gran Risa ein Slalom unter Flutlicht ausgetragen.
Den Auftakt macht am Sonntag der traditionelle Riesentorlauf der Männer. Einen Tag später steht dann der erste Nachtslalom in der Geschichte des Weltcup-Klassikers auf dem Programm.
Die Vorbereitungen für das Spektakel laufen bereits auf Hochtouren. Wie der Schweizer "Blick" berichtet, trafen sich die Verantwortlichen des Organisationskomitees mit Vertretern des Internationalen Skiverbandes (FIS). Dabei wurde auch die Rennstrecke unter Flutlicht begutachtet. Die Inspektion verlief offenbar erfolgreich, dem historischen Nachtrennen dürfte damit nichts mehr im Wege stehen.