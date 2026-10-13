i Anna Trocker fährt in Zukunft für Red Bull. GEPA pictures Toptalent gesichert Nach Kitz-Held! Red Bull gelingt nächster Ski-Coup Red Bull nimmt mit der 17-jährigen Anna Trocker das nächste Top-Talent für die kommenden Jahre unter Vertrag. Von Sport Heute 13.10.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Red Bull schnappt sich das nächste Ski-Juwel! Die erst 17-jährige Südtirolerin Anna Trocker gehört ab sofort zur Red-Bull-Familie. Das Nachwuchstalent wird künftig mit dem Logo des Energydrink-Herstellers auf dem Helm an den Start gehen. Damit ist sie nach Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni das nächste italienische Toptalent das in Zukunft für Red Bull fährt.

Die Freude bei der jungen Italienerin ist riesig. Auf Instagram verkündete sie ihren neuen Sponsor mit den Worten: "So happy and proud to be part of the Red Bull family!" (So glücklich und stolz, Teil der Red-Bull-Familie zu sein!)

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dass Trocker zu den größten Nachwuchshoffnungen im alpinen Skisport zählt, stellte sie bereits eindrucksvoll unter Beweis. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft im vergangenen März räumte sie gleich doppelt ab und sicherte sich sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf die Goldmedaille. Auch im Weltcup durfte die 17-Jährige bereits ihr Können zeigen. Bei den Rennen in Lillehammer sorgte sie mit den Plätzen acht und neun für Aufsehen.

Mit Red Bull als neuem Partner will die Südtirolerin nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen. Lange dauert es bis zum Saisonstart nicht mehr: Am 24. Oktober eröffnen die Frauen mit dem Riesentorlauf in Sölden den neuen Ski-Weltcup-Winter.