i in Dubai bietet die Indoorskihalle "Ski Dubai" rund 22.500 m² beschneite Fläche, 5 Pisten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade (inklusive der weltweit ersten Indoor-Schwarzen Piste) und eine Länge von bis zu 400 Metern. imago/Frank Sorge ÖSV: "Es ist die Zukunft" Steht in Wien bald Österreichs erste Skihalle? Der ÖSV plant eine Arbeitsgruppe zur ersten Skihalle in Österreich. Die Idee sorgt bei Athleten und Funktionären für gemischte Meinungen. Von Sport Heute 13.10.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) will mit der Gründung einer eigenen Arbeitsgruppe einen neuen Weg einschlagen und die Möglichkeit einer Skihalle im eigenen Land prüfen.

Nach Rekordsommern und dem Rückgang der Gletscher fordert ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober eine Indoor-Lösung für Training und Nachwuchsförderung.

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Die 63-Jährige betont gegenüber der APA die Bedeutung einer Skihalle: "Skihalle ist die Zukunft."

Schon jetzt verbringen Nachwuchssportler aus Österreich viele Tage im Ausland, um dort in Hallen zu trainieren. Auch der frühere Ski-Star Marcel Hirscher nutzte solche Anlagen für sein Comeback.

Die gesellschaftliche Akzeptanz für das Projekt ist laut Stadlober gestiegen. Früher sei eine Skihalle als reiner "Energiefresser" gesehen worden, doch nach einem ORF-Beitrag sei das Feedback überwiegend positiv. Für die Umsetzung sind Gespräche mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und mit Experten geplant.

Wien als möglicher Standort

Ein konkretes Konzept für die Skihalle gibt es derzeit noch nicht. ÖSV-Generalsekretär Jan Überall betont, dass das Projekt auch den Breitensport einbinden soll, da eine reine Rennsporthalle finanziell nicht umsetzbar wäre. Als möglicher Standort wird immer wieder Wien genannt.

Unterstützung kommt auch aus der heimischen Ski-Industrie: Christian Höflehner, Rennchef von Atomic, sieht bei einer geschickten Umsetzung keinen Widerspruch zum Klimaschutz. Er begrüßt Initiativen zur Nachwuchsförderung, da die Möglichkeiten für Kinder, früh auf Schnee zu trainieren, immer weniger werden.

Unterschiedliche Reaktionen bei den Aktiven

Im Lager der aktiven Sportler gibt es gemischte Meinungen. Während Julia Scheib sich nicht äußern wollte, spricht Manuel Feller die Vorteile an: "Du hast fast Laborbedingungen, einen kurzen Umlauf, kannst materialmäßig ganz anders reagieren. Du hast kurze Wege."

Allerdings sei eine Skihalle kein Ersatz für Trainingslager in Südamerika, da dort längere Strecken und echter Winterschnee fehlen.

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Marco Schwarz hält die Idee für überlegenswert, betont aber den emotionalen Unterschied zwischen Hallentraining und echtem Bergpanorama. Die Diskussion um die erste Skihalle in Österreich dürfte also weitergehen.