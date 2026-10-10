i FIS-Mann Markus Waldner. GEPA pictures Rücktritts-Welle FIS-Chaos! Renndirektor schmiss wegen Streit hin Knall bei der FIS! Männer-Renndirektor Markus Waldner wirft kurz vor dem Weltcup-Start hin. Hinter seinem Rücktritt soll ein heftiger Streit stecken. Von Sport Heute 10.10.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag beim Ski-Weltverband FIS! Nur wenige Wochen vor dem Start der neuen Weltcup-Saison hat Männer-Renndirektor Markus Waldner überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nach zwölf Jahren im Amt zieht der Südtiroler einen Schlussstrich. Hinter den Kulissen soll es allerdings ordentlich gekracht haben.

Offiziell begründete Waldner seinen Abschied mit dem zunehmenden Druck in seiner Funktion. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, könnte jedoch ein Streit mit FIS-Generalsekretär Urs Lehmann der eigentliche Auslöser gewesen sein.

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Demnach soll der ehemalige Schweizer Ski-Boss die Zuständigkeiten des langjährigen Renndirektors zunehmend eingeschränkt haben. Besonders bei einer FIS-Tagung in Genf soll es zu Unstimmigkeiten gekommen sein.

Dort standen unter anderem die Kalenderplanung und die Weiterentwicklung des Skisports auf dem Programm. Waldner soll allerdings nicht zu den entsprechenden Sitzungen eingeladen worden sein. Auch Frauen-Renndirektor Peter Gerdol blieb den Meetings dem Bericht zufolge fern.

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Diese Entscheidung soll beim Südtiroler für großen Unmut gesorgt haben. Wenig später informierte er den Weltverband über seinen Rücktritt.

Doch damit könnten die Probleme für die FIS noch lange nicht beendet sein. Laut "Krone" wird hinter den Kulissen bereits über einen weiteren prominenten Abgang spekuliert.

Auch der österreichische Speed-Renndirektor Hannes Trinkl soll angesichts der jüngsten Entwicklungen über einen Rückzug nachdenken. Der Abfahrts-Weltmeister von 2001 ist bei den Herrenrennen für die Speed-Pisten verantwortlich.

Sollte auch Trinkl seinen Posten aufgeben, würde die FIS unmittelbar vor dem Saisonstart gleich zwei wichtige Funktionäre verlieren. Ob es tatsächlich zu einem weiteren Rücktritt kommt, ist derzeit allerdings offen.