i Österreichs Snowboard-Königin Anna Gasser. GEPA pictures Hört Olympiasiegerin auf? Fix! Entscheidung um Snowboard-Ikone Gasser gefallen Snowboard-Star Anna Gasser macht weiter! Die zweifache Olympiasiegerin hat sich gegen ein Karriereende entschieden. Von Sport Heute 09.10.2026, 14:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Karriere von Snowboard-Star Anna Gasser geht weiter! Lange hatte die zweifache Olympiasiegerin ihre Zukunft offengelassen. Jetzt steht fest: Die 35-jährige Kärntnerin wird auch in der kommenden Saison bei Wettkämpfen an den Start gehen.

Beim Einkleidungstermin des ÖSV am Freitag in Pasching verkündete Gasser ihre Entscheidung. Besonders die zahlreichen Heim-Events haben die Snowboard-Ikone zum Weitermachen bewegt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Ich habe geplant, dass ich die Österreich-Highlights noch mitnehme", erklärte die Kärntnerin.

Dabei konnte sich Gasser einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Es wird mir schwer gemacht aufzuhören, wenn am Anfang meiner Karriere kein einziges Event in Österreich ist und jetzt sind es drei."

Anna Gasser als "Catcher Car"-Fahrerin i ?

Auf dem Programm stehen gleich drei große Veranstaltungen vor heimischem Publikum. Den Anfang macht das Air & Style (Airdrenaline) am Innsbrucker Bergisel am 27. und 28. November. Danach folgt der Weltcup am Kreischberg am 8. und 9. Jänner.

Das große Highlight wartet schließlich im März mit der Heim-WM im Montafon. Dort will die Kärntnerin noch einmal ihre spektakulären Tricks zeigen und vor den österreichischen Fans um Medaillen kämpfen.

Gasser zählt zu den erfolgreichsten Snowboarderinnen der Geschichte. Die 35-Jährige gewann 2018 und 2022 olympisches Gold, holte zwei Weltmeistertitel und feierte insgesamt 13 Weltcupsiege. Dazu kommen fünf Triumphe bei den prestigeträchtigen X-Games.

Wann die Ausnahmeathletin ihre Karriere endgültig beendet, bleibt damit weiterhin offen. Fest steht allerdings: Die österreichischen Snowboard-Fans dürfen sich auf weitere Auftritte ihres Superstars freuen.