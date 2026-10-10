i Ski-Star Cyprien Sarrazin. Gepa "Mir wurde klar..." Nach Sturz im Koma: Kitz-Sieger nennt Comeback-Termin Fast zwei Jahre nach seinem schweren Sturz in Bormio steht Ski-Star Cyprien Sarrazin vor seinem Comeback. Von Sport Heute 10.10.2026, 10:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast zwei Jahre nach seinem Horror-Sturz in Bormio steht Ski-Star Cyprien Sarrazin vor seiner Rückkehr in den Weltcup! Der 31-jährige Franzose, der bei seinem schweren Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, macht auf dem Weg zu seinem Comeback große Fortschritte.

Im Dezember 2024 war Sarrazin auf der berüchtigten Stelvio-Piste in Bormio schwer gestürzt und mit dem Kopf auf der pickelharten Strecke aufgeschlagen. Dabei erlitt der Speed-Spezialist unter anderem eine Hirnblutung. Zwischenzeitlich lag der Franzose sogar im Koma.

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Es folgte eine lange und schwierige Rehabilitation. Doch mittlerweile steht Sarrazin wieder auf Skiern und arbeitet intensiv an seiner Rückkehr in den Rennsport. Besonders ein Trainingslager im argentinischen Ushuaia machte dem 31-Jährigen Hoffnung. Die Fortschritte seien sogar deutlich größer ausgefallen als ursprünglich erwartet.

"Mir wurde klar, dass ich mit ziemlich vielen Situationen umgehen kann. Das hat meine Erwartungen übertroffen und ich bin mit viel Überzeugung zurückgekehrt", erklärte Sarrazin gegenüber "Eurosport".

Nun hat der Franzose auch bereits ein konkretes Ziel für sein Comeback ins Auge gefasst. Beim ersten Speedrennen der neuen Weltcup-Saison, dem Super-G in Copper Mountain am 28. November, möchte Sarrazin wieder am Start stehen.

"Früher war es eine Hoffnung, in Copper Mountain wieder einzusteigen – heute ist die Entscheidung, zu fahren, konkret", zeigt sich der Speed-Spezialist zuversichtlich. Ganz fix ist seine Rückkehr allerdings noch nicht. Die endgültige Entscheidung über einen Renneinsatz soll erst nach den Trainingseinheiten vor Ort fallen.