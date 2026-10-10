i Die neuen Rennanzüge der ÖSV-Stars. GEPA pictures Nach 18 jahren Neue Outfits für Ski-Stars! ÖSV wechselt den Ausstatter Zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt präsentierten die ÖSV-Athleten ihre neuen Outfits für die Saison 2026/27. Von Sport Heute 10.10.2026, 10:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Ski-Stars sind bereit für den Winter! Zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden präsentierten die ÖSV-Athleten am Freitag in Pasching ihre neuen Outfits für die Saison 2026/27. Dabei machten unter anderem Marco Schwarz und Snowboard-Star Anna Gasser auf dem Laufsteg eine gute Figur.

Für die alpinen Ski-Stars beginnt mit der neuen Saison auch eine neue Ära bei der Bekleidung. Nach 18 Jahren wurde Schöffel als Ausstatter abgelöst. Künftig sorgt die italienische Sport- und Lifestylemarke Colmar für das Outfit der Alpinski- und Paraski-Teams.

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Bei der Gestaltung setzt der neue Ausrüster ganz auf die österreichischen Nationalfarben. Rot dominiert die Kollektion, dazu kommen dunklere Farbtöne und weiße Akzente. Auf den Rennanzügen ist außerdem das Logo von Ski Austria als grafisches Element integriert.

Doch nicht nur bei den Alpinen gibt es Veränderungen. Mit 4F konnte der ÖSV einen weiteren neuen Partner gewinnen. Die Marke stattet künftig die Teams im Skispringen, in der Nordischen Kombination und im Skicross aus.

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober zeigte sich von den neuen Outfits begeistert: "Unsere Athletinnen und Athleten werden topmodisch in den Winter starten."

Neben den beiden Neuzugängen bleiben zahlreiche bewährte Partner an Bord. Löffler verlängerte seinen Vertrag um weitere vier Jahre und stattet unter anderem die Langläufer, Biathleten und den nordischen Parasport aus.

Im Snowboard und Para-Snowboard bleibt Tanboer verantwortlich, die Skibergsteiger setzen weiterhin auf Martini. Die Freestyle-Athleten werden auch künftig von UYN ausgestattet. Mit den neuen Outfits geht es für die alpinen Ski-Stars nun in die heiße Phase der Vorbereitung. In zwei Wochen fällt in Sölden mit den traditionellen Riesentorläufen der Startschuss für die neue Weltcup-Saison.