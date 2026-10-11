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Fredrik Villumstad fliegt in den Ruhestand.
Fredrik Villumstad fliegt in den Ruhestand.
IMAGO/Nordphoto
25 Mal in den Punkten

Motivation fehlt! Skispringer hört überraschend auf

Der Norweger Fredrik Villumstad hat seine Skisprung-Karriere beendet. Der 27-Jährige war Stammgast in den Weltcup-Punkterängen.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 13:52
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Am 20. November beginnt in Lillehammer die Skisprung-Saison. Nicht mit dabei: Fredrik Villumstad. Der 27-jährige Norweger zog wenige Wochen vor dem Weltcup-Auftakt einen Schlussstrich, beendete unerwartet seine Karriere.

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"Im Sommer hatte ich mehr Zeit für andere Dinge, die mir gefallen, Dinge, die früher auf den zweiten Platz gestellt wurden. Ein neues Kapitel hat jetzt begonnen", schreibt Villumstad auf Instagram.

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    "Ich bin mir bewusst geworden, dass der Weg zu meinen Träumen und Zielen länger und härter ist, als meine Motivation mich tragen kann. Dennoch bin ich stolz auf alles, was ich erreicht habe."

    Villumstad war 2018 Junioren-Weltmeister im Mixed-Team. Im Weltcup sprang der Norweger 25 Mal in die Punkte. Bestes Ergebnis: Rang neun 2022 in Oslo sowie 2024 in Wisla.

    Der Norweger meint abschließend: "Ein besonderer Dank an meine Eltern, die immer wollten, dass ich etwas mache, das ich liebe. Es hat mir ermöglicht und leicht gemacht, meinen Träumen zu folgen."

    red,11.10.2026, 13:52
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