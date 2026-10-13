i Dreifache WM-Medaillengewinnerin Silje Opseth GEPA pictures Pause auf der Schanze "Kleines Wunder!" Skisprung-Star wird Mama Skispringerin Silje Opseth erwartet ihr erstes Kind. Für die Norwegerin ist die Schwangerschaft ein kleines Wunder. Von Sport Heute 13.10.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skisprung-Star Silje Opseth wird erstmals Mama. Auf Instagram verriet die 27-jährige Norwegerin, warum die Schwangerschaft für sie besonders emotional ist.

Bei Opseth wurde vor Kurzem eine prämature Ovarialinsuffizienz diagnostiziert – eine Erkrankung, bei der die Eierstöcke ihre Funktion vorzeitig einschränken. Eine Schwangerschaft kann dadurch erheblich erschwert werden.

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Umso größer ist nun die Freude: "Jetzt ist, wie durch ein kleines Wunder, genau das passiert. Der Test hat zwei Striche angezeigt, und wir werden im Mai ein kleines Baby in der Welt und in unserer Familie willkommen heißen", schreibt Opseth.

Baby-Pause statt Karriereende

Die dreifache WM-Medaillengewinnerin wird die gesamte kommende Skisprungsaison auslassen. Ein Karriereende ist aber nicht geplant. Nach der Geburt will Opseth auf die Schanze zurückkehren und neue sportliche Ziele in Angriff nehmen.

Norwegens Skisprung-Chef Jan-Erik Aalbu freut sich mit: "Für alle, die Silje kennen, ist diese Nachricht eine große Freude."