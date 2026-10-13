Startseite Sport Wintersport
Dreifache WM-Medaillengewinnerin Silje Opseth
Dreifache WM-Medaillengewinnerin Silje Opseth
GEPA pictures
Pause auf der Schanze

"Kleines Wunder!" Skisprung-Star wird Mama

Skispringerin Silje Opseth erwartet ihr erstes Kind. Für die Norwegerin ist die Schwangerschaft ein kleines Wunder.
Von Sport Heute
13.10.2026, 14:17
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Skisprung-Star Silje Opseth wird erstmals Mama. Auf Instagram verriet die 27-jährige Norwegerin, warum die Schwangerschaft für sie besonders emotional ist.

Bei Opseth wurde vor Kurzem eine prämature Ovarialinsuffizienz diagnostiziert – eine Erkrankung, bei der die Eierstöcke ihre Funktion vorzeitig einschränken. Eine Schwangerschaft kann dadurch erheblich erschwert werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Umso größer ist nun die Freude: "Jetzt ist, wie durch ein kleines Wunder, genau das passiert. Der Test hat zwei Striche angezeigt, und wir werden im Mai ein kleines Baby in der Welt und in unserer Familie willkommen heißen", schreibt Opseth.

Steht in Wien bald Österreichs erste Skihalle?

    Baby-Pause statt Karriereende

    Die dreifache WM-Medaillengewinnerin wird die gesamte kommende Skisprungsaison auslassen. Ein Karriereende ist aber nicht geplant. Nach der Geburt will Opseth auf die Schanze zurückkehren und neue sportliche Ziele in Angriff nehmen.

    Norwegens Skisprung-Chef Jan-Erik Aalbu freut sich mit: "Für alle, die Silje kennen, ist diese Nachricht eine große Freude."

    red, 13.10.2026, 14:17
    Mehr zum Thema
    Skispringen Schwangerschaft Wechseljahre Ski nordisch

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Babyblog ÖSV Ski Alpin
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote