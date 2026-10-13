i Linn Gestblom wird Mutter. GEPA/ Instagram Im März ist es soweit "Winter vom Sofa verfolgen!" Olympiasiegerin wird Mama Kurz vor dem Start in die neue Weltcup-Saison verkündet die Schwedin Linn Gestblom ihre Schwangerschaft. Von Sport Heute 13.10.2026, 17:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Babyglück statt Biathlon! Kurz vor dem Start in die neue Weltcup-Saison verkündet Schwedens Biathlon-Star Linn Gestblom eine freudige Nachricht. Die 32-Jährige erwartet ihr erstes Kind und wird deshalb im kommenden Winter keine Rennen bestreiten.

Auf Instagram teilte die Olympiasiegerin ein Ultraschall-Bild sowie ein Video und machte ihre Schwangerschaft damit öffentlich.

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"Diesen Winter werde ich Biathlon ganz gemütlich vom Sofa aus verfolgen. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir im März Eltern", schrieb die Schwedin zu ihrem Beitrag.

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Stars aus der Biathlon-Szene gratulierten der werdenden Mutter. Unter anderem meldeten sich Franziska Preuß, Hanna Öberg und Lisa Vittozzi in den Kommentaren zu Wort.

Gestblom zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Biathletinnen Schwedens. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking holte sie unter ihrem Geburtsnamen Persson mit der schwedischen Staffel die Goldmedaille.

Bereits 2018 in Pyeongchang sowie 2026 in Cortina durfte sie mit ihren Teamkolleginnen über olympisches Silber jubeln. Dazu kommen sechs Medaillen bei Weltmeisterschaften.