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Felix Gall ist Sportler des Jahres.
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Zweite Auszeichnung

Felix Gall ist erneut Österreichs Sportler des Jahres

Rad-Ass Felix Gall wurde erneut zum Sportler des Jahres gewählt. Bereits 2023 konnte er sich die Auszeichnung sichern.
Von Sport Heute
15.10.2026, 22:08
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Felix Gall ist wieder Sportler des Jahres!

Der Osttiroler kann sich zum zweiten Mal nach 2023 über die Auszeichnung zum Sportler des Jahres freuen. Bereits 2023 konnte er den "Niki-Award" entgegennehmen. Er konnte sich bei der Wahl gegen Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle und Johannes Lamparter (Nordische Kombination) durchsetzen.

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Gall wurde in diesem Jahr Zweiter beim legendären Giro d’Italia und Dritter bei der Spanien-Rundfahrt Vuelta. Den Gesamtsieg konnte er sich bei der Burgos-Rundfahrt sichern. Zur Saison 2027 wechselt der 28-Jährige zum Team Lidl-Trek. Als Sportler des Jahres folgt er dem Skispringer Daniel Tschofenig nach.

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"Ich darf den Niki entgegennehmen für den österreichischen Radsport, die mir die Daumen drücken, für die langjährigen Wegbegleiter", meinte Gall in seiner ersten Ansprache.

red, Akt. 15.10.2026, 22:19, 15.10.2026, 22:08
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