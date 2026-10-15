i Felix Gall ist Sportler des Jahres. GEPA pictures Zweite Auszeichnung Felix Gall ist erneut Österreichs Sportler des Jahres Rad-Ass Felix Gall wurde erneut zum Sportler des Jahres gewählt. Bereits 2023 konnte er sich die Auszeichnung sichern. Von Sport Heute 15.10.2026, 22:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Felix Gall ist wieder Sportler des Jahres!

Der Osttiroler kann sich zum zweiten Mal nach 2023 über die Auszeichnung zum Sportler des Jahres freuen. Bereits 2023 konnte er den "Niki-Award" entgegennehmen. Er konnte sich bei der Wahl gegen Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle und Johannes Lamparter (Nordische Kombination) durchsetzen.

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Gall wurde in diesem Jahr Zweiter beim legendären Giro d’Italia und Dritter bei der Spanien-Rundfahrt Vuelta. Den Gesamtsieg konnte er sich bei der Burgos-Rundfahrt sichern. Zur Saison 2027 wechselt der 28-Jährige zum Team Lidl-Trek. Als Sportler des Jahres folgt er dem Skispringer Daniel Tschofenig nach.

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"Ich darf den Niki entgegennehmen für den österreichischen Radsport, die mir die Daumen drücken, für die langjährigen Wegbegleiter", meinte Gall in seiner ersten Ansprache.