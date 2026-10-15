Felix Gall ist erneut Österreichs Sportler des Jahres

Felix Gall ist wieder Sportler des Jahres!
Der Osttiroler kann sich zum zweiten Mal nach 2023 über die Auszeichnung zum Sportler des Jahres freuen. Bereits 2023 konnte er den "Niki-Award" entgegennehmen. Er konnte sich bei der Wahl gegen Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle und Johannes Lamparter (Nordische Kombination) durchsetzen.
Gall wurde in diesem Jahr Zweiter beim legendären Giro d’Italia und Dritter bei der Spanien-Rundfahrt Vuelta. Den Gesamtsieg konnte er sich bei der Burgos-Rundfahrt sichern. Zur Saison 2027 wechselt der 28-Jährige zum Team Lidl-Trek. Als Sportler des Jahres folgt er dem Skispringer Daniel Tschofenig nach.
Mit "Heute" bist du immer auf dem aktuellen Stand! Dieser Artikel wird laufend erweitert – lade die Seite neu, um nichts zu verpassen.
"Ich darf den Niki entgegennehmen für den österreichischen Radsport, die mir die Daumen drücken, für die langjährigen Wegbegleiter", meinte Gall in seiner ersten Ansprache.