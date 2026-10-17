i Formel-1-Star Max Verstappen. IMAGO/Gruppe C Photography Er sitzt im GT3 Verstappen fährt heute aus kuriosem Grund ein Rennen Zwischen zwei Tripleheadern in der Formel 1 steigt Max Verstappen in seinen GT3-Boliden und fährt ein Rennen. Dafür gibt es einen kuriosen Grund. Von Sport Heute 17.10.2026, 13:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Keine Formel 1, trotzdem Vollgas! Max Verstappen (29) nutzt das rennfreie Wochenende für einen Ausflug in die GT3-Welt. Der vierfache Weltmeister startet am Samstagabend beim Saisonfinale der GT World Challenge in Portimao. Dahinter steckt ein kurioser Grund: Ausgerechnet eine Terminverschiebung in einer anderen Rennserie macht seinen Einsatz notwendig.

Eigentlich hätte Verstappen an diesem Wochenende Pause. Doch bei seinem eigenen Rennteam, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, herrscht plötzlich Fahrermangel. Die Stammpiloten Jules Gounon und Daniel Juncadella können beim Drei-Stunden-Rennen in Portugal (Samstag, 18 Uhr) nicht antreten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kurioser Grund für Verstappen-Rennstart

Der Grund: Die beiden Fahrer sind durch ihre Verpflichtungen in der Langstrecken-WM verhindert. Dort mussten die letzten beiden in Katar und Bahrain aufgrund des Konflikts im Nahen Osten verlegt werden. An diesem Wochenende wird nun in Barcelona gefahren. Dadurch kollidiert das Sechs-Stunden-Rennen in Spanien nun mit dem GT3-Finale in Portimao.

Die Teamkollegen von Max Verstappen bei Red Bull i ?

Weil Gounon für Alpine und Juncadella für Genesis im Einsatz sind, steht ihr Teamkollege Chris Lulham ohne seine gewohnten Partner da. Die Lösung liegt nahe: Teamchef Verstappen springt einfach selbst ins Cockpit! Da die Formel 1 gerade pausiert, passt der ungewöhnliche Renneinsatz perfekt in seinen Kalender.

Gemeinsam mit Lulham und dem erfahrenen GT-Piloten Ben Barnicoat steuert der Red-Bull-Star einen Mercedes-AMG GT3 EVO mit der Startnummer 3. Für Verstappen ist es das Debüt in der GT World Challenge. GT3-Erfahrung bringt er allerdings reichlich mit, unter anderem von seinen Einsätzen auf dem Nürburgring.

Nun muss Verstappen in Portugal von Startplatz 15 aus angreifen. Das Rennen beginnt um 18 Uhr und dauert drei Stunden.