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Danso stoppt Evanilson
Danso stoppt Evanilson
IMAGO/Pro Sports Images
Svoboda schon Zweiter

ÖFB-Star Danso fliegt nach Notbremse vom Platz

Kevin Danso erlebt bei Sunderland harte Zeiten. Beim 0:2 gegen Bournemouth sah der ÖFB-Verteidiger bereits nach 17 Minuten die Rote Karte.
Von Sport Heute
18.10.2026, 17:52
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Ein Sonntag zum Vergessen! Kevin Danso schlittert mit Sunderland immer tiefer in die Krise. Nach einem 0:2 gegen Bournemouth, dem jüngsten Europa-League-Bezwinger von Sturm Graz, liegt der Klub nur noch auf dem vorletzten Platz.

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Für den ÖFB-Verteidiger doppelt bitter: Er flog in der 17. Minute nach einer "Notbremse" mit Rot vom Feld.

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Zu diesem Zeitpunkt lagen die "Black Cats" bereits mit 0:1 in Rückstand. Marcus Tavernier (6.) hatte früh getroffen. Evanilson (48.) besorgte nach der Pause den Endstand. Für den Danso-Klub war es die vierte Premier-League-Niederlage in Folge.

ÖFB-Legionär verlor Tabellenführung durch spätes Tor

Besser erging es Michael Svoboda. Der 28-Jährige schmorte zwar lange auf der Bank, jubelte mit Brighton aber über einen 5:0-Kantersieg gegen Crystal Palace. Österreichs WM-Teilnehmer kam ab Minute 89 zu einem Kurzeinsatz.

Das Überraschungsteam liegt in der Tabelle sensationell auf Rang zwei, fünf Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City.

red, Akt. 18.10.2026, 18:02, 18.10.2026, 17:52
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