ÖFB-Star Danso fliegt nach Notbremse vom Platz

Ein Sonntag zum Vergessen! Kevin Danso schlittert mit Sunderland immer tiefer in die Krise. Nach einem 0:2 gegen Bournemouth, dem jüngsten Europa-League-Bezwinger von Sturm Graz, liegt der Klub nur noch auf dem vorletzten Platz.
Für den ÖFB-Verteidiger doppelt bitter: Er flog in der 17. Minute nach einer "Notbremse" mit Rot vom Feld.
Zu diesem Zeitpunkt lagen die "Black Cats" bereits mit 0:1 in Rückstand. Marcus Tavernier (6.) hatte früh getroffen. Evanilson (48.) besorgte nach der Pause den Endstand. Für den Danso-Klub war es die vierte Premier-League-Niederlage in Folge.
Besser erging es Michael Svoboda. Der 28-Jährige schmorte zwar lange auf der Bank, jubelte mit Brighton aber über einen 5:0-Kantersieg gegen Crystal Palace. Österreichs WM-Teilnehmer kam ab Minute 89 zu einem Kurzeinsatz.
Das Überraschungsteam liegt in der Tabelle sensationell auf Rang zwei, fünf Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City.