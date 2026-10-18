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Elisa Pfattner und Leonarda Balog im Duell
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Wechsel an der Spitze

3:0! Meister Austria lässt St. Pölten keine Chance

Klare Sache im Bundesliga-Hit! Meister Austria schlägt St. Pölten auswärts mit 3:0 und zieht am SKN vorbei. Die Tabellenführung übernimmt Sturm Graz.
Von Sport Heute
18.10.2026, 15:22
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Die Austria-Frauen entschieden den Schlager der zehnten Runde schon vor der Pause! Patricia Pfanner brachte die Wienerinnen in St. Pölten bereits in der vierten Minute in Führung. Modesta Uka legte nach elf Minuten nach, ein Eigentor von Fanny Nagy sorgte nach einer halben Stunde für das 3:0.

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SKN-Torfrau Carina Schlüter machte beim zweiten und dritten Gegentreffer keine gute Figur. Die Gastgeberinnen fanden nach dem Seitenwechsel zwar besser ins Spiel, wurden aber kaum gefährlich.

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Für die "Veilchen" war es die Revanche für ihre bisher einzige Liganiederlage der Saison. Zum Auftakt hatte sich das Team von Trainer Stefan Kenesei den St. Pöltnerinnen noch mit 0:1 geschlagen geben müssen.

Die "Veilchen" liegen nun auf Rang zwei. Einen Punkt davor steht Sturm Graz. Die Steirerinnen holten mit einem 2:0-Auswärtssieg in Altach die Tabellenführung von St. Pölten.

Laura Krumböck traf der 72. Minute zur Führung, ein Eigentor von Flavia Lüscher fixierte in der 88. Minute den Endstand. Sturm hat ein Spiel mehr absolviert als die Verfolgerinnen Austria und St. Pölten.

red, 18.10.2026, 15:22
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