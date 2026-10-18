i David Alaba GEPA pictures Heute gegen Lecce Premiere! Alaba zum ersten Mal in der Udinese-Startelf David Alaba wechselte vor wenigen Wochen zu Serie-A-Klub Udinese Calcio. Beim Heimspiel gegen Lecce läuft der 34-Jährige von Beginn an auf. Von Sport Heute 18.10.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

David Alaba ist endgültig bei Udinese Calcio angekommen! Der 34-jährige ÖFB-Star steht bereits in seiner zweiten Partie in der Startelf, läuft bei seiner Heim-Premiere gegen US Lecce mit der Nummer fünf in der Dreier-Abwehrkette zwischen Oumar Solet und Enzo Ebosse auf. Kapitän bleibt aber Mittelfeldmann Jesper Karlström.

Bei seinem Debüt am vergangenen Montag wurde Alaba bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Turin in der 72. Minute eingewechselt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Fakt ist: Udinese benötigt dringend Punkte, liegt nach sechs Serie-A-Spielen aktuell nur auf dem 15. Tabellenrang. "Wir dürfen aber nicht den ganzen Druck auf David alleine lenken", forderte der in Wien geborene Trainer Kosta Runjaic.

Alaba sei zwar ein wichtiger Teil der Mannschaft, könne die Probleme aber nicht im Alleingang lösen. "Alle Spieler müssen maximal konzentriert bleiben." Für Alaba ist es der erste Startelf-Einsatz seit Österreichs WM-Aus gegen Spanien.

Alaba zählt zu den erfolgreichsten Fußballern Österreichs. Mit Bayern München gewann er zehn deutsche Meisterschaften, sechs DFB-Pokale und zweimal die Champions League. Besonders herausragend waren die Jahre 2013 und 2020: In beiden Saisonen holte er mit dem Verein das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League.

2021 wechselte Alaba zu Real Madrid und setzte dort seine Erfolgsserie fort. Mit dem spanischen Spitzenklub gewann er unter anderem 2022 und 2024 die Champions League sowie zwei spanische Meisterschaften und einmal den spanischen Pokal. Damit stehen insgesamt vier Champions-League-Titel in seiner beeindruckenden Karrierebilanz.