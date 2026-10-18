Startseite Sport Fußball
Goalie Samuel Sahin-Radlinger stellt sich hinter seinen Trainer.
Goalie Samuel Sahin-Radlinger stellt sich hinter seinen Trainer.
GEPA
Helm schwer angezählt

Austria-Krise: "Der Trainer kann nichts dafür"

Die Austria kassierte in Ried eine 2:3-Niederlage, der Absturz ans Tabellenende droht. Für Trainer Stephan Helm wird die Luft immer dünner.
Von Sport Heute
18.10.2026, 12:11
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Nur zwei Siege aus neun Spielen, erst sieben Punkte auf dem Konto, eine negative Tordifferenz – die Austria legte in der Bundesliga einen miserablen Start hin. Nach dem 2:3 gegen Ried rückt das Tabellenende immer näher.

Jetzt zum "Heute"- Sport -Newsletter anmelden

Jeden Morgen, kostenlos und jederzeit abbestellbar

Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.

"Wir und vor allem ich müssen viel investieren, um die Situation zu verbessern", sagt Trainer Stephan Helm, der langsam aber sicher um seinen Job bangen muss. "Gerade in dieser Phase muss man klar und konsequent bleiben und jeden Tag sein Bestes geben. Ich kann garantieren, dass ich mich den Herausforderungen und der Kritik stelle. Es braucht keiner glauben, dass ich in Depressionen verfalle."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Rückendeckung kommt von Tormann Samuel Sahin-Radlinger. "Der Trainer kann nichts dafür, dass wir zum zweiten, dritten Mal hintereinander den gleichen Stellungsfehler machen."

Ob die Austria-Bosse das auch so sehen, ist unklar. Geschäftsführer Tomas Zorn wollte nach der sechsten Saisonpleite keine Wortspende abgeben.

Was laut Helm für ihn spricht? "Ich habe keine Mannschaft gesehen, die auseinanderfällt." Auch deshalb fiel sein Blick in die Zukunft positiv aus. "Wenn alle Spieler zur Verfügung stehen und in Form sind, werden wir so ein Spiel gewinnen."

Auch interessant

Austria droht nach Ried-Niederlage Tabellenende
"Bin wieder brennhaas!" Austria-Star schlägt Alarm
"Sehr billig!" Austria-Trainer geht auf Moderator los

Die nächste Gelegenheit für einen Austria-Sieg bietet sich am Freitag beim SCR Altach, danach wartet das Heim-Derby gegen Tabellenführer Rapid.

red, 18.10.2026, 12:11
Mehr zum Thema
FK Austria Wien Bundesliga SC Rheindorf Altach SV Ried

Weiterlesen

Weitere Storys
SK Rapid Wien
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote