i Lionel Messi Reuters Superstar nicht zu stoppen Messi mit nächster Gala auf historischer Rekordjagd Lionel Messi ist in der MLS weiter nicht zu stoppen. Beim Sieg gegen Atlanta glänzt der 39-Jährige mit zwei Toren und einer Vorlage. Von Sport Heute 18.10.2026, 09:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lionel Messi liefert in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS die nächste Gala ab. Der argentinische Superstar führte Inter Miami mit einem Doppelpack und einem Assist zu einem 3:1-Erfolg gegen Atlanta United. Damit setzt der Weltmeister von 2022 seine beeindruckende Saison fort.

Das letzte Länderspiel von Gigant Lionel Messi i ?

Schon kurz vor der Pause bereitete Messi die Führung durch German Berterame vor (45.). Nach dem Seitenwechsel übernahm der 39-Jährige selbst das Toreschießen. Innerhalb von nur vier Minuten schlug er gleich zweimal zu (56., 60.) und machte den Sieg perfekt.

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Mit mittlerweile 25 Saisontoren führt Messi die Torschützenliste klar vor Petar Musa vom FC Dallas an, der bei 20 Treffern hält. Dazu kommt ein weiterer Meilenstein: Als erster Spieler der MLS-Geschichte verbuchte der Argentinier in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils mindestens 15 Vorlagen.

Auch ein weiterer Rekord ist in Reichweite. Messi hält in der laufenden Saison bereits bei 40 Torbeteiligungen. Auf die Bestmarke von Carlos Vela aus dem Jahr 2019 fehlen ihm noch neun. Vier Spiele bleiben Miami in der regulären Saison, ehe die bereits fixierten Play-offs beginnen.

Während Messi mit Miami auf Platz zwei der Eastern Conference liegt, jubeln auch andere Stars über die Play-off-Qualifikation. Vancouver schaffte den Einzug ohne den verletzten Thomas Müller, auch Timo Werner ist mit San Jose dabei.