i Stefan Schwab traf für die SV Ried zum Ausgleich. GEPA pictures 2:3 im Innviertel Austria droht nach Ried-Niederlage Tabellenende Die Austria schlittert immer tiefer in die Krise – gegen Ried setzt es eine 2:3-Niederlage. Für Cheftrainer Stephan Helm wird die Luft dünn. Von Sport Heute 17.10.2026, 21:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Austria kassiert gegen Ried im neunten Spiel der Bundesliga-Saison die sechste (!) Niederlage, und verliert gegen die Innviertler verdient mit 2:3. Den Veilchen droht jetzt sogar der Supergau – nämlich der Platz am Tabellenende.

Das wäre der Fall, sollten der WAC und Altach am Sonntag ihre jeweiligen Partien gewinnen. Und auch für Stephan Helm wird die Luft als Cheftrainer der Austria immer dünner – sein Posten hat nach dem katastrophalen Fehlstart der Wiener bereits vor der Länderspielpause gewaltig gewackelt.

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Ried dreht Partie in Halbzeit eins

Johannes Eggestein (18.) brachte die Gäste zunächst mit einem traumhaften Schlenzer von der Sechzehnerkante verdient in Führung. Dann stellte die Austria jedoch phasenweise das Fußballspielen ein – und wurde dafür bestraft.

Alt-Star Stefan Schwab sorgte per Kopf für den verdienten Ausgleich (28.). Philipp Pomer drehte die Partie für die Oberösterreicher noch vor der Pause, der eingewechselte Isaac Kiese Thelin sorgte per Foulelfmeter für das zwischenzeitliche 3:1. Den 2:3-Endstand erzielte dann Eggestein mit seinem zweiten Treffer am Samstag-Abend. Für die Oberösterreicher war es der erste Sieg über die Veilchen seit Sommer 2021.

Austria droht Tabellenabsturz

Ried schiebt sich durch den Sieg in der Tabelle vorerst vorbei an Sturm Graz auf den vierten Tabellenplatz und hält jetzt bei vierzehn Punkten. Die Schwarz-Weißen spielen am Sonntag (17:00 Uhr) im Grazer Derby gegen den GAK.

Die Austria hält weiterhin bei lediglich sieben Zählern und bleibt vorerst Tabellen-Zehnter der heimischen Bundesliga – kann aber von Altach (sechs Punkte) und dem WAC (fünf Punkte) überholt werden. Altach gastiert bei Red Bull Salzburg, der WAC empfängt die WSG Tirol (beide 14:30 Uhr).