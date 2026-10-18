i Emiliano Martinez Reuters Sorge um Chelsea-Star Weltmeister-Goalie wurde nach K.o.-Crash operiert Schock um Chelsea-Goalie Emiliano Martinez! Der Weltmeister musste nach einem heftigen Crash operiert werden und meldet sich nun aus dem Spital. Von Sport Heute 18.10.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim 2:0-Erfolg des FC Chelsea gegen Everton spielten sich dramatische Szenen ab. Torhüter Emiliano Martinez prallte in der zweiten Halbzeit mit Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite zusammen und blieb anschließend benommen auf dem Rasen liegen.

Die Partie musste für mehrere Minuten unterbrochen werden. Medizinische Betreuer eilten auf das Spielfeld und versorgten den Argentinier mit Sauerstoff. Anschließend wurde der 34-Jährige auf einer Trage abtransportiert und mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht.

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Dort musste sich der Weltmeister von 2022 einem operativen Eingriff unterziehen. Mittlerweile gab Martinez selbst Entwarnung. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto aus dem Krankenhausbett und schrieb: "Danke an alle für die Nachrichten, die Operation ist gut verlaufen."

Trotz des heftigen Zusammenpralls hatte der Keeper auch den sportlichen Erfolg seiner Mannschaft im Kopf. "Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben – und zwar zu null", scherzte Martinez in seinem Beitrag.

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Ganz ohne Folgen bleibt der Unfall allerdings nicht. Der Chelsea-Schlussmann kündigte an, erst in einigen Wochen wieder auf dem Platz stehen zu können. Nach den besorgniserregenden Bildern vom Samstag dürfte bei seinen Fans vor allem die Erleichterung über die erfolgreiche Operation überwiegen.