i Manuel Neuer muss eine Zwangspause einlegen. IMAGO/ActionPictures Sorge um Topstar Bayern-Tormann Neuer hat "Flüssigkeit im Fuß" Tormann Manuel Neuer fehlt den Bayern weiter. Jetzt erklärt Sportvorstand Max Eberl, was hinter den Fußproblemen steckt. Von Sport Heute 18.10.2026, 13:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bayern schossen in der deutschen Bundesliga Leipzig mit 6:1 ab – doch um Manuel Neuer gibt es weiter Sorgen! Der 40-jährige Kapitän pausierte am Samstag erneut, Jonas Urbig stand zwischen den Pfosten.

Ob Neuer für den Champions-League-Hit gegen Arsenal am Mittwoch (21) fit wird, ist offen.

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Laut "Bild" war ursprünglich vorgesehen, Neuer gegen Leipzig noch zu schonen, damit er gegen die Londoner wieder im Tor stehen kann. Nach dem Kantersieg konnte Sportvorstand Max Eberl aber keine Entwarnung geben.

"Es ist einfach bisschen Flüssigkeit im Fuß gewesen. Es hat für heute noch nicht gereicht. Wir schauen mal, ob es bis Mittwoch reicht."

Mit diesen Worten erklärte Eberl erstmals genauer, was den Bayern-Kapitän plagt. Trainer Vincent Kompany hatte zuvor nur von Fußproblemen gesprochen. Am Freitag blockte er weitere Nachfragen ab: "Ich möchte nicht die Rolle eines Arztes einnehmen."

Schon vor dem 3:3 gegen Viking in Stavanger hatte Neuer das Abschlusstraining verpasst. Auch beim Spiel fehlte der Weltmeister von 2014. Zurück in München waren bisher nur Indoor-Einheiten an der Säbener Straße möglich.

Kehrt Neuer nicht Anfang der Woche ins Mannschaftstraining zurück, würde ihn gegen Arsenal erneut Urbig ersetzen. Der 23-Jährige absolvierte bisher vier Saisonspiele, Neuer sechs.