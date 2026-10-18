i Daniil Khudiakov verletzte sich für alle Zuseher folgenschwer. GEPA pictures Sturm-Goalie im Pech Horror-Verletzung überschattet Grazer Derby Ganz üble Szenen beim Grazer Derby zwischen Sturm und dem GAK. Daniil Khudiakov erlitt eine Horror-Verletzung, sein Bein stand weg. Von Sport Heute 18.10.2026, 17:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach rund 20 Minuten rückte plötzlich das Sportliche beim Derby zwischen Sturm und dem GAK in den Hintergrund. Tormann Daniil Khudiakov verletzte sich für alle Zuschauer ersichtlich schwer – das Bein des Russen stand unförmig weg.

Spieler beider Mannschaften stellten sich um den Schwarz-Weißen Schlussmann, Notärzte kamen auf das Feld und behandelten den 22-Jährigen. Nach rund sieben Minuten wurde der Sturm-Spieler schließlich unter Applaus von beiden Fanlagern abtransportiert.

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Unglückliche Aktion

Das Bittere dabei: Vorangegangen war kein schweres Foul, sondern eine äußerst unglückliche Aktion. Khudyakov wollte einen Ball lang abschlagen, GAK-Angreifer Jacobo Italiano ging konsequent nach und sprang dazwischen. Nachdem Khudyakvo den Ball abgeschlagen hatte, erwischte er den Australier voll. Das Bein des Goalies brach sofort, das Spiel wurde unterbrochen.

Italiano selbst war nach der Aktion am Boden zerstört. Die TV-Kameras fingen den Australier sichtlich mitgenommen ein. Einige Tränen rannten dem Angreifer über sein Gesicht. Schuld traf den GAK-Akteur bei der Horror-Verletzung von Khudyakov nicht. Der 25-Jährige presste hoch an – was danach folgte, war pures Pech.