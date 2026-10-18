Horror-Verletzung überschattet Grazer Derby

Nach rund 20 Minuten rückte plötzlich das Sportliche beim Derby zwischen Sturm und dem GAK in den Hintergrund. Tormann Daniil Khudiakov verletzte sich für alle Zuschauer ersichtlich schwer – das Bein des Russen stand unförmig weg.
Spieler beider Mannschaften stellten sich um den Schwarz-Weißen Schlussmann, Notärzte kamen auf das Feld und behandelten den 22-Jährigen. Nach rund sieben Minuten wurde der Sturm-Spieler schließlich unter Applaus von beiden Fanlagern abtransportiert.
Das Bittere dabei: Vorangegangen war kein schweres Foul, sondern eine äußerst unglückliche Aktion. Khudyakov wollte einen Ball lang abschlagen, GAK-Angreifer Jacobo Italiano ging konsequent nach und sprang dazwischen. Nachdem Khudyakvo den Ball abgeschlagen hatte, erwischte er den Australier voll. Das Bein des Goalies brach sofort, das Spiel wurde unterbrochen.
Italiano selbst war nach der Aktion am Boden zerstört. Die TV-Kameras fingen den Australier sichtlich mitgenommen ein. Einige Tränen rannten dem Angreifer über sein Gesicht. Schuld traf den GAK-Akteur bei der Horror-Verletzung von Khudyakov nicht. Der 25-Jährige presste hoch an – was danach folgte, war pures Pech.