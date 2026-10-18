i Arnautovic jubelt über das 2:0 von Roter Stern.. IMAGO Tor-Gala von Roter Stern Arnautovic schlägt nach Reservisten-Rolle eiskalt zu Marko Arnautovic schmorte im Europacup auf der Bank. Der 37-jährige ÖFB-Star trifft beim 5:1-Sieg von Roter Stern Belgrad in der Liga. Von Sport Heute 18.10.2026, 18:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marko Arnautovic in Torlaune!

Österreichs Rekordnationalspieler trifft beim souveränen 5:1-Heimsieg von Roter Stern Belgrad gegen FK Mladost Lucani, erzielt seinen dritten Saisontreffer und festigt mit dem serbischen Serienmeister die Tabellenführung.

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Der 37-Jährige steht ebenso wie ÖFB-Legionär Muhammed Cham in der Startelf. Nach der frühen Führung der Gastgeber schlägt Arnautovic unmittelbar nach der Pause zu: In der 47. Minute erhöht der Wiener auf 2:0 und stellt die Weichen endgültig auf Sieg.

Für den 137-fachen Teamspieler ist der Treffer auch eine persönliche Genugtuung. Bei der Niederlage gegen den FC Lugano in der Conference League unter der Woche musste Arnautovic noch 90 Minuten auf der Ersatzbank schmoren. In der Meisterschaft darf er wieder von Beginn an ran – und liefert.

Auch Cham sammelt weitere Einsatzminuten. Der Offensivspieler wird in der 72. Minute ausgewechselt, Arnautovic verlässt elf Minuten vor Schluss den Platz.

Roter Stern lässt nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen, gewinnt deutlich 5:1. Mit dem Kantersieg baut der Hauptstadtklub seine Führung in der serbischen Meisterschaft auf sechs Punkte aus.