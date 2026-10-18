i Salzburg hat gegen Altach drei Punkte im Visier. GEPA pictures Lindström zaubert Salzburg bleibt Rapid mit 3:0-Heimsieg auf den Fersen Red Bull Salzburg setzt sich daheim mit 3:0 gegen Altach durch. Dabei glänzt Sommer-Neuzugang Jesper Lindström mit Traum-Aktionen. Von Sport Heute 18.10.2026, 16:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

3:0! Salzburg gewann am Sonntag das Liga-Heimspiel gegen Altach und hielt damit den Druck auf Spitzenreiter Rapid aufrecht. Die "Bullen" setzten sich dank Toren von Star-Stürmer Haris Tabakovic (3.), Jesper Lindström (73.) und Damir Redzic (90.) durch.

Lindström drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Das frühe 1:0 bereitete der Däne mit einer sehenswerten Außenristflanke vor. Beim 2:0 beförderte er das Leder mit einem direkten Freistoß unhaltbar in die Maschen.

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Salzburg gab damit die passende Antwort auf Rapids Sieg gegen Hartberg am Freitag, behielt den Rückstand von drei Punkten als erster Verfolger der Wiener bei. Die "Bullen" überholten den LASK, der durch das 4:0 gegen Lustenau am Samstag zwischenzeitlich auf Rang zwei gesprungen war.

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Die Altacher ließen vor allem in der Schlussphase große Chancen aus, das Spiel beim Stand von 0:2 noch einmal spannend zu machen. ÖFB-Teamkeeper Christian Zawieschitzky konnte sich im ersten Spiel nach seiner Verletzungsrückkehr mehrfach auszeichnen.