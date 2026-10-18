Startseite Sport Fußball
Salzburg hat gegen Altach drei Punkte im Visier.
Salzburg hat gegen Altach drei Punkte im Visier.
GEPA pictures
Lindström zaubert

Salzburg bleibt Rapid mit 3:0-Heimsieg auf den Fersen

Red Bull Salzburg setzt sich daheim mit 3:0 gegen Altach durch. Dabei glänzt Sommer-Neuzugang Jesper Lindström mit Traum-Aktionen.
Von Sport Heute
18.10.2026, 16:25
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

3:0! Salzburg gewann am Sonntag das Liga-Heimspiel gegen Altach und hielt damit den Druck auf Spitzenreiter Rapid aufrecht. Die "Bullen" setzten sich dank Toren von Star-Stürmer Haris Tabakovic (3.), Jesper Lindström (73.) und Damir Redzic (90.) durch.

Lindström drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Das frühe 1:0 bereitete der Däne mit einer sehenswerten Außenristflanke vor. Beim 2:0 beförderte er das Leder mit einem direkten Freistoß unhaltbar in die Maschen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Salzburg gab damit die passende Antwort auf Rapids Sieg gegen Hartberg am Freitag, behielt den Rückstand von drei Punkten als erster Verfolger der Wiener bei. Die "Bullen" überholten den LASK, der durch das 4:0 gegen Lustenau am Samstag zwischenzeitlich auf Rang zwei gesprungen war.

Die Altacher ließen vor allem in der Schlussphase große Chancen aus, das Spiel beim Stand von 0:2 noch einmal spannend zu machen. ÖFB-Teamkeeper Christian Zawieschitzky konnte sich im ersten Spiel nach seiner Verletzungsrückkehr mehrfach auszeichnen.

red, Akt. 18.10.2026, 16:32, 18.10.2026, 16:25
Mehr zum Thema
Bundesliga FC Red Bull Salzburg Altach Rapid Wien

Weiterlesen

Weitere Storys
Live
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote