i Ben Kindel musste versorgt werden. IMAGO/Bildbyran Sorge um 19-Jährigen Im Flugzeug! Medizinischer Notfall um NHL-Star Ein Spieler der Pittsburgh Penguins erlitt beim Rückflug aus Utah einen medizinischen Notfall in der Luft. Von Sport Heute 21.10.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockmoment für die Pittsburgh Penguins. Auf dem Rückflug nach einer NHL-Partie gegen Utah Mammoth kam es zu einem medizinischen Notfall. Der erst 19-jährige Stürmer Ben Kindel musste noch während des Fluges ärztlich versorgt werden. Die Maschine war zur sofortigen Umkehr gezwungen.

Eigentlich wollten die Penguins nach der bitteren 4:5-Niederlage gegen Utah Mammoth möglichst schnell die Heimreise antreten. Für Pittsburgh war es bereits die vierte Pleite in Folge. Doch das sportliche Geschehen rückte wenig später völlig in den Hintergrund.

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Kurz nach dem Start in Salt Lake City kam es an Bord des Mannschaftsflugzeugs zu einem medizinischen Zwischenfall. Nachwuchshoffnung Ben Kindel benötigte plötzlich ärztliche Hilfe.

Teamarzt Dr. Dharmest Vyas kümmerte sich noch während des Fluges um den 19-Jährigen. Aufgrund der Situation entschied man sich, die Reise abzubrechen. Das Flugzeug drehte um und landete erneut in Salt Lake City.

Dort wartete bereits ein Rettungswagen auf den jungen Eishockeyspieler. Kindel wurde umgehend in das University of Utah Hospital gebracht.

Wenig später meldeten sich die Pittsburgh Penguins mit einem ersten Gesundheitsupdate zu Wort. "Bei der Landung stand bereits ein Krankenwagen bereit und er wurde ins University of Utah Hospital gebracht. Ben ist bei Bewusstsein, ansprechbar und in stabilem Zustand", teilte der NHL-Klub mit.

Damit gab es zumindest eine erste Entwarnung. Was genau den medizinischen Notfall ausgelöst hatte, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Die Penguins betonten in ihrer Stellungnahme, dass das Wohl ihres Spielers an erster Stelle stehe. "Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Spieler sowie die Privatsphäre ihrer Familien haben für uns oberste Priorität. Das Team wird zu gegebener Zeit weitere Informationen bekanntgeben."

Besonders bitter: Kindel hatte noch wenige Stunden zuvor beim Auswärtsspiel gegen Utah auf dem Eis gestanden. Rund 19 Minuten war der Angreifer bei der 4:5-Niederlage im Einsatz gewesen.

Der Kanadier gilt als großes Zukunftsversprechen der Penguins. Beim NHL-Draft 2025 wurde er bereits in der ersten Runde an elfter Stelle ausgewählt. In seiner ersten Saison kam er auf 17 Tore und 18 Vorlagen in 77 Spielen.

Aktuell absolviert Kindel seine zweite Spielzeit im Trikot der Penguins. Wann der 19-Jährige wieder auf das Eis zurückkehren kann, ist derzeit unklar. Vorerst steht seine vollständige Genesung im Mittelpunkt.