i Lucas Pinheiro Braathen und seine Freundin Isadora Cruz IMAGO/Eibner "Bin viel gesurft" Strand statt Schnee – Ski-Star mit speziellem Training Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen geht bei seiner Vorbereitung ungewöhnliche Wege. Der Brasilianer verbrachte den Sommer hauptsächlich am Strand. Von Sport Heute 20.10.2026, 19:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während sich seine Konkurrenten auf Gletschern und in Trainingslagern auf den kommenden Ski-Winter vorbereiteten, verbrachte Lucas Pinheiro Braathen einen Großteil des Sommers in Rio de Janeiro. Statt eisiger Temperaturen standen für den 26-jährigen Brasilianer Sonne, Surfen und Samba auf dem Programm. Doch hinter dem ungewöhnlichen Sommer steckt ein durchdachter Trainingsplan.

"Ich war jeden Tag am Strand und bin viel gesurft", erzählt der Riesenslalom-Olympiasieger. Neben dem Wassersport hielt sich Braathen auch auf dem Trampolin fit. Vor allem aber arbeitete er intensiv an seiner Kondition.

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Brasilien als Trainingsbasis

Für seine Vorbereitung nutzte Braathen die Infrastruktur des brasilianischen Olympiateams. Schon im vergangenen Jahr hatte er in Rio trainiert, diesmal konnte er die Bedingungen noch besser auf seine Bedürfnisse abstimmen.

"Ich bin Teil des brasilianischen Olympiateams, das über eine hervorragende Anlage mit allem verfügt, was ich brauche", erklärt der gebürtige Norweger. Auch auf Schnee musste der Riesenslalom-Spezialist nicht verzichten. Für seine Skieinheiten reiste er von Rio aus nach Argentinien und Chile.

Ein entscheidender Vorteil: "Es gab Direktflüge, und ich musste während der gesamten Vorbereitung keine Zeitzonen wechseln."

Freundin macht Rio zum zweiten Zuhause

Auch privat fühlt sich Braathen in Brasilien mittlerweile bestens aufgehoben. Gemeinsam mit seiner Freundin, der Schauspielerin Isadora Cruz (28), fand er eine Wohnung in Rio de Janeiro. "Sie liegt nur zehn Minuten von dem Studio entfernt, in dem Isadora arbeitet", erzählt der Ski-Star.

Die Kombination aus optimalen Trainingsbedingungen und seinem Privatleben macht die Stadt für ihn zum idealen Standort. "Das Ganze fühlt sich an wie ein Geschenk des Universums."

Angriff auf Odermatt und Co.

Sportlich will Braathen an seine Erfolge aus der vergangenen Saison anknüpfen. Der 26-Jährige sicherte sich die kleine Kristallkugel im Riesenslalom und holte bei den Olympischen Spielen Gold.

Am 25. Oktober steht beim Weltcup-Auftakt in Sölden das nächste Duell mit Marco Odermatt und den ÖSV-Assen an. Konkrete Ziele für die neue Saison will Braathen allerdings nicht nennen. Denn dem Brasilianer geht es längst nicht mehr nur um sportliche Erfolge. "Ich hoffe, dass ich Kinder und Jugendliche ermutigen kann, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie sollen tun, was für sie richtig ist, und nicht davon abhängig sein, was andere über sie denken."