i Ski-Weltmeister Haaser unterschreibt beim neuen Kopfsponsor. Ischgl "Gefühl von Freiheit" ÖSV-Star überrascht kurz vor Sölden mit neuem Deal Kurz vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden gibt Ski-Weltmeister Raphael Haaser einen neuen Sponsor bekannt. Künftig trägt er Ischgl auf seinem Helm. Von Sport Heute 20.10.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Deal fix kurz vor dem Start in die neue Ski-Saison!

ÖSV-Star Raphael Haaser geht mit einem neuen Kopfsponsor in den Weltcup-Winter. Der 29-jährige Tiroler wird künftig mit dem Schriftzug der Wintersportdestination Ischgl auf seinem Helm an den Start gehen.

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Hinter dem neuen Deal stehen der Tourismusverband Paznaun-Ischgl und die Silvrettaseilbahn AG. Die beiden Partner werden Haaser bei seinen internationalen Renneinsätzen begleiten.

Für den Weltmeister aus Maurach am Achensee ist es der nächste große Schritt in seiner Karriere.

Weltmeister hat große Ziele

Haaser zählt zu den besten Skirennläufern Österreichs. Bei der Heim-WM 2025 in Saalbach sorgte er mit Gold im Riesentorlauf und Silber im Super-G für Furore.

In der vergangenen Saison blieb der Tiroler hinter seinen Erwartungen zurück. Im Super-G von Lillehammer raste er auf Platz drei, bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina belegte er im Super-G den fünften Rang.

"Ich freue mich unglaublich, ab sofort gemeinsam mit Ischgl am Start zu sein. Skifahren ist für mich viel mehr als Rennen zu fahren und um Hundertstelsekunden zu kämpfen. Es ist meine Leidenschaft, ein Gefühl von Freiheit und die Verbundenheit mit den Bergen, die mich schon mein ganzes Leben begleiten", erklärt der ÖSV-Star.

Auch beim neuen Kopfsponsor ist die Freude groß. "Raphael Haaser steht für Präzision, Ausdauer und sportliche Entwicklung. Als Tiroler Athlet mit internationaler Strahlkraft passt er hervorragend zu Ischgl", sagt Alexander von der Thannen, Präsident des Tourismusverbands Paznaun-Ischgl.

Markus Walser, Vorstand der Silvrettaseilbahn AG, sieht in Haaser ebenfalls den idealen Partner. Der Weltmeister verkörpere sportliche Spitzenleistung und Tiroler Bodenständigkeit.