i Lindsey Vonn und ihr Trainer Aksel Lund Svindal. GEPA pictures Bereits in Sölden dabei Nach Vonn-Job: Neue Aufgabe für Legende Svindal Aksel Lund Svindal heuert nach seinem Engagement als Trainer von Lindsey Vonn in seiner Heimat Norwegen an. Von Sport Heute 20.10.2026, 10:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prominente Verstärkung für Norwegens Ski-Team. Der zweimalige Olympiasieger Aksel Lund Svindal kehrt in den Weltcup zurück. Der 43-Jährige übernimmt eine Trainerrolle bei der norwegischen Nationalmannschaft und wird bereits beim Saisonauftakt in Sölden mit dabei sein.

Für den ehemaligen Speed-Spezialisten ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Schließlich feierte Svindal während seiner aktiven Karriere zahlreiche Erfolge im norwegischen Nationalteam.

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"Ich war ja selbst über viele Jahre Teil einer solchen Mannschaft", erklärte der fünfmalige Weltmeister gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK. "Und es ist ja sicher nicht schlecht, ein bisschen Erfahrung zu haben."

Zuletzt war Svindal als Trainer und Berater von Ski-Superstar Lindsey Vonn tätig. Der Norweger unterstützte die US-Amerikanerin bei ihrem viel beachteten Comeback im Weltcup. Im April gaben die beiden allerdings das Ende ihrer Zusammenarbeit bekannt.

Während Svindal nun eine neue Aufgabe gefunden hat, bleibt die sportliche Zukunft von Vonn ungewiss. Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen ist weiterhin offen, ob die Amerikanerin noch einmal in den Ski-Weltcup zurückkehren wird.

Welche Aufgaben Svindal im norwegischen Trainerteam genau übernehmen wird, steht noch nicht endgültig fest. Klar ist allerdings, dass sich der ehemalige Abfahrtsstar hauptsächlich um die Technikspezialisten kümmern soll. Sein Fokus liegt damit auf den Slalom- und Riesentorlauffahrern.

Norwegens Alpinchef Claus Ryste zeigt sich über die Verpflichtung des prominenten Neuzugangs jedenfalls erfreut.

"Ich denke, dass das gut werden wird", erklärte Ryste. Besonders Svindals analytische Fähigkeiten hebt er hervor: "Aksel ist ein guter Analytiker, das hat er als Athlet und als Trainer von Lindsey bewiesen." Schon am kommenden Wochenende wird Svindal beim Weltcup-Auftakt in Sölden erstmals in seiner neuen Funktion für die Norweger im Einsatz sein.