i Atomic GEPA pictures Neuer Boss Ski-Gigant Atomic nimmt nach 40 Jahren Machtwechsel vor Nach mehr als 40 Jahren ist Schluss! Atomic-Boss Wolfgang Mayrhofer verabschiedet sich in die Pension, sein Nachfolger steht bereits fest. Von Sport Heute 19.10.2026, 21:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach mehr als vier Jahrzehnten geht bei Österreichs Ski-Riesen Atomic eine Ära zu Ende. Wolfgang Mayrhofer, seit 2007 Präsident des Unternehmens aus Altenmarkt im Pongau (Salzburg), verabschiedet sich mit Jahresende in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht bereits fest: Michael Absmaier übernimmt mit 1. Jänner 2027 das Ruder beim Ski-Ausrüster.

Mayrhofer hat die Entwicklung von Atomic über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Aus dem einstigen Skihersteller wurde eine der weltweit führenden Wintersportmarken, die längst nicht nur Ski, sondern auch Skischuhe, Bindungen, Helme und weitere Ausrüstung produziert. Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich das Geschäft unter seiner Führung laut Unternehmen mehr als verdoppelt.

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Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

Für den scheidenden Präsidenten ist der Abschied ein emotionaler Moment. "Atomic und der Skisport haben fast mein gesamtes Berufsleben geprägt. Mehr als vier Jahrzehnte in einem Sport zu verbringen, den ich liebe, mit einer Marke, an die ich fest glaube, war ein Privileg", erklärt Mayrhofer. Ganz verloren geht er dem Unternehmen allerdings nicht: Auch nach seinem Rückzug soll er dem Mutterkonzern Amer Sports beratend zur Seite stehen.

Atomic-CEO Wolfgang Mayrhofer und Rennsport-Direktor Christian Höflehner GEPA pictures

Neuer Boss kennt Atomic seit Jahren

Mit Michael Absmaier übernimmt ein erfahrener Mann aus den eigenen Reihen. Der bisherige Finanzchef und Verantwortliche für die Geschäftsentwicklung ist seit mehr als 20 Jahren bei Amer Sports tätig und hat die strategische Ausrichtung von Atomic über ein Jahrzehnt lang mitgestaltet. Auch beim Skihersteller Armada war er bereits als interimistischer CEO im Einsatz.

Der neue Atomic-Boss hat zudem einen ganz persönlichen Bezug zum Skisport. Auf den Pisten oberhalb von Radstadt lernte Absmaier einst selbst das Skifahren. "Ich habe auf den Pisten oberhalb von Radstadt das Skifahren gelernt und arbeite nun seit 23 Jahren in dieser Branche. Das Skifahren hat mein Leben geprägt", erklärt der künftige Präsident. Er wolle auf dem Fundament aufbauen, das sein Vorgänger geschaffen hat.

Auch auf dem Finanzchefsessel gibt es einen Wechsel. Anssi Lampinen übernimmt mit 1. Jänner 2027 die Position des CFO von Atomic. Der Manager bringt fast 20 Jahre Erfahrung bei Amer Sports mit und war zuletzt in einer leitenden Finanzfunktion des Konzerns tätig. Das restliche Führungsteam bleibt unverändert.

Atomic stellt im Weltcup mit Stars wie Manuel Feller oder Mikaela Shiffrin ein Team mit großen Namen.