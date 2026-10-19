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Im März jubelte Grenier noch vor Holtmann (l.) und ÖSV-Star Scheib (AUT)
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Operation am Freitag

Siegerin des letzten Rennens vor Sölden schwer verletzt

Die Ski-Saison startet am Samstag ohne Valerie Grenier. Die Kanadierin zog sich in Sölden beim Training eine Knie-Verletzung zu, wird operiert.
Von Sport Heute
19.10.2026, 19:02
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Bitterer Rückschlag für Valerie Grenier! Die Kanadierin hat sich beim Training in Sölden am rechten Knie verletzt. Der Weltcup-Auftakt am Rettenbachgletscher ist damit für sie geplatzt. Wie lange die 29-Jährige ausfällt, ist offen.

"Es ist brutal!" – Kilde über seine Horror-Verletzung

Grenier, die den letzten Riesentorlauf der Vorsaison gewann, zeigte sich auf einem Social-Media-Foto mit Krücken und schilderte ihre große Enttäuschung. "Zu sagen, ich bin am Boden zerstört, ist eine Untertreibung", schreibt die Athletin. "Ich fliege am Dienstag nach Hause. Die komplette Auswirkung der Verletzung werde ich erst erfahren, wenn ich am Freitag operiert werde." Sprich: Eine endgültige Diagnose steht aus.

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    Mit Grenier fehlt beim Damen-Auftakt am 24. Oktober in Sölden eine weitere prominente Läuferin. Auch die Italienerinnen Federica Brignone und Sofia Goggia lassen den Weltcup-Start aus.

    Grenier, die in ihrer Karriere bei drei Weltcup-Erfolgen und insgesamt sechs Podestplätzen hält, denkt trotz Verletzung an ihre Kolleginnen. "Ich wünsche allen das absolute Beste für dieses Wochenende. Ich werde euch nächste Woche mit einem Update versorgen."

    red, 19.10.2026, 19:02
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