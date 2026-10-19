i Lindsey Vonn lauschte bei der Hollywood-Gala dem Auftritt von Taylor Swift Reuters Ski-Star im eleganten Outfit Vonn zum Geburtstag mit Show von Taylor Swift beschenkt Lindsey Vonn feiert ihren Geburtstag mit Hollywood-Glamour und Taylor Swift. Die Ski-Queen blickt nach ihrem schweren Sturz emotional auf ihr Leben. Von Sport Heute 19.10.2026, 14:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Auftritt für Lindsey Vonn! Die amerikanische Ski-Legende feiert ihren 42. Geburtstag in Los Angeles und erlebt dabei einen besonderen Abend. Bei der Gala des Academy Museum of Motion Pictures trifft die ehemalige Abfahrts-Dominatorin auf zahlreiche Hollywood-Stars – und bekommt sogar einen Auftritt von Pop-Superstar Taylor Swift zu sehen.

Vonn präsentiert sich auf dem roten Teppich in einem eleganten schwarzen Kleid. Auf Instagram teilt sie Eindrücke von der Veranstaltung, darunter auch ein Video von Swift, die ihren Hit "Love Story" singt. "Keine schlechte Art, meinen Geburtstag zu beginnen", schreibt die 42-Jährige begeistert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Partner von Lindsey Vonn i ?

Doch neben den glamourösen Bildern schlägt Vonn auch nachdenkliche Töne an. In einem weiteren Instagram-Beitrag spricht sie offen über das Älterwerden. Mit 30 habe sie als Sportlerin geglaubt, ihren Höhepunkt bereits überschritten zu haben. Heute sehe sie das völlig anders.

"Jetzt, wo ich über 40 bin, habe ich das Gefühl, dass mich meine Lebenserfahrung irgendwie jünger macht", erklärt Vonn. Sie sei selbstbewusster geworden und wisse inzwischen besser, wer sie sei. Ihr Alter empfindet die ehemalige Olympiasiegerin damit nicht als Belastung, sondern als Gewinn.

Auch auf ihren schweren Sturz und die schwierigen Momente der vergangenen Zeit geht sie ein. Trotz allem, was sie erlebt habe – den schönen wie den schmerzhaften Erfahrungen –, sei sie dankbar für ihr Leben. Besonders die Liebe und Unterstützung ihrer Fans bedeuten ihr viel. "Auf ein weiteres Jahr!", schließt Vonn ihre emotionale Geburtstagsbotschaft.