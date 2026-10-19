i Alan Letang GEPA pictures Kürzeste Eishockey-Ära Salzburger feuern Trainer nach Horror-Start in Saison Trainer-Knall bei den Salzburger Eisbullen! Nach dem 0:6-Debakel gegen Linz muss Alan Letang gehen. Sein Nachfolger steht bereits fest. Von Sport Heute 19.10.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der EC Red Bull Salzburg zieht die Reißleine! Nach einem enttäuschenden Saisonstart in der ICE Hockey League trennt sich der ehemalige Serienmeister von Cheftrainer Alan Letang. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Das 0:6 gegen die Black Wings Linz am Freitag dürfte den Ausschlag gegeben haben. Mit nur 13 Punkten aus elf Partien stecken die Eisbullen im Tabellenkeller fest. Die Verantwortlichen sahen sich deshalb zum Handeln gezwungen.

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Für Letang endet das Abenteuer Salzburg nach gerade einmal 150 Tagen. Der 51-jährige Kanadier war erst seit knapp fünf Monaten im Amt und betreute die Mannschaft in elf Liga- sowie sechs Champions-Hockey-League-Spielen. Abgesehen von Interimslösungen war noch kein Eisbullen-Trainer kürzer im Amt.

Doch nicht nur Letang muss seine Koffer packen. Auch seine Assistenten Jason Morgan und Adam Maglio verlassen den Klub. "Die gezeigten Leistungen im bisherigen Saisonverlauf entsprechen nicht unserer Vorstellung", begründet Sportmanager Helmut Schlögl die Entscheidung. Gleichzeitig bedankt er sich bei dem Trainertrio für dessen Einsatz.

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Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Der Finne Teemu Levijoki übernimmt die Mannschaft. Er war bisher für die Salzburg Juniors in der Alps Hockey League verantwortlich und soll die Eisbullen wieder aus dem Tabellenkeller führen.