i Mikaela Shiffrin und Aleks Kilde Instagram Foto mit Shiffrin "Es ist brutal!" – Kilde über seine Horror-Verletzung Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde ist nach seinem Verletzungs-Schock am Boden zerstört. Jetzt meldet er sich mit emotionalen Worten aus dem Spital. Von Sport Heute 19.10.2026, 18:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der nächste schwere Rückschlag für Aleksander Aamodt Kilde! Der norwegische Ski-Star hat sich bei einem Trainingssturz in Chile die Achillessehne gerissen. Jetzt meldet sich der 34-Jährige erstmals selbst zu Wort, teilt auf Instagram ein Foto aus dem Spitalsbett. An seiner Seite: Verlobte und Ski-Superstar Mikaela Shiffrin.

"Was zur Hölle!", beginnt Kilde sein emotionales Posting. Der ehemalige Gesamtweltcupsieger kann sein Verletzungspech kaum fassen. Gerade erst hatte er sich nach einer langen Leidenszeit wieder zurückgekämpft, fühlte sich auf den Skiern so wohl wie schon lange nicht mehr.

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"Ich war schneller, habe mich verbessert und mich auf den Skiern besser gefühlt als seit langer Zeit. Vor allem hatte ich mehr Spaß am Skifahren als in den vergangenen Jahren", schreibt der Norweger. Dann folgte der nächste Schock. "Und dann passiert das. Es ist brutal und schwer zu akzeptieren."

Kilde macht keinen Hehl aus seiner Gefühlslage. "Ich bin gerade am Boden zerstört, wütend und frustriert. Ich brauche etwas Zeit, um das zu verarbeiten", gesteht der Speed-Spezialist offen. Selbstmitleid sei für ihn aber keine Option. Seine Eltern hätten ihm beigebracht, sich auf Lösungen zu konzentrieren.

Immerhin gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. "Was diesmal anders ist: Ich habe einen klaren Reha-Fahrplan. Das hilft", erklärt Kilde. Einfach werde der Weg zurück nicht, doch er wolle sich auf die Dinge konzentrieren, die er selbst beeinflussen könne. Dabei setzt er auch auf die Unterstützung seiner Liebsten.

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Besonders bitter: Kilde hatte bereits eine wahre Verletzungs-Odyssee hinter sich. Im Jänner 2024 war er in Wengen schwer gestürzt, hatte sich eine tiefe Schnittverletzung an der Wade und eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Später folgte sogar eine lebensgefährliche Blutvergiftung. Mehrere Operationen und eine fast zweijährige Rennpause waren die Folge.

Im vergangenen Winter schaffte Kilde schließlich sein Weltcup-Comeback, beendete die Saison aber vorzeitig und verpasste Olympia. Nun droht dem Norweger erneut eine monatelange Pause. Wann er wieder auf Skiern stehen kann, ist offen.

Zum Abschluss richtet Kilde noch emotionale Worte an seine Fans: "Danke für all die Nachrichten. Sie bedeuten mir mehr, als ihr denkt." Dazu verspricht er, seine Anhänger über den weiteren Heilungsverlauf auf dem Laufenden zu halten – samt blauem Herz.