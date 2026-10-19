i ÖSV-Star Conny Hütter GEPA pictures Zu hohes Risiko Erste Weltcup-Rennen müssen abgesagt werden Zwei Ski-Weltcup-Rennen in Norwegen sind abgesagt. Die FIS muss für die geplante Abfahrt und den Super-G im März einen neuen Austragungsort finden. Von Sport Heute 19.10.2026, 15:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Änderung im Ski-Weltcup! Die für 12. und 13. März 2027 geplanten Speed-Rennen der Frauen im norwegischen Narvik können nicht stattfinden. Das gab der Internationale Skiverband FIS am Montag bekannt. Betroffen sind eine Abfahrt und ein Super-G.

Der Grund liegt nicht am Wetter, sondern an der Infrastruktur. In Narvik laufen umfangreiche Bauarbeiten für die Alpine Ski-Weltmeisterschaft 2029. Nach einer Risikoanalyse kamen die Veranstalter zum Schluss, dass die Fertigstellung der Anlage für die Weltcup-Rennen nicht ausreichend abgesichert werden kann.

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"Bei einem Weltcup können wir einfach keine Risiken eingehen", erklärt FIS-Rennchef Peter Gerdol. Narvik leiste bei den Bauarbeiten hervorragende Arbeit. Dennoch sei es sinnvoller, die verfügbaren Kräfte vollständig auf die Vorbereitung der Weltmeisterschaft zu konzentrieren.

Auch die norwegischen Organisatoren sehen den Rückzug nicht als Rückschlag für das WM-Projekt. Geschäftsführer Knut-Eirik Dybdal betont, dass sich an den Ambitionen für 2029 nichts ändere. Vielmehr wolle man sicherstellen, dass die Anlage rechtzeitig höchsten internationalen Ansprüchen entspricht.

Für den Weltcup-Kalender wird nun eine Ersatzlösung gesucht. Die FIS und der Norwegische Skiverband arbeiten bereits an einem neuen Austragungsort für die beiden Frauen-Rennen. Wo die Abfahrt und der Super-G stattfinden sollen, wird laut Verband in Kürze bekannt gegeben.