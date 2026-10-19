i Benjamin Karl und Katharina Huber mit ihren Awards Redshift Media Ehrung in Niederösterreich Olympiasieger Karl doch noch "Sportler des Jahres" Snowboard-Held Benjamin Karl und Ski-Ass Katharina Huber sind Niederösterreichs "Sportler des Jahres". Beide eroberten heuer Olympia-Gold. Von Sport Heute 19.10.2026, 20:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Wahl zu "Österreichs Sportler des Jahres" ging Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl vor wenigen Tagen leer aus. Wohl die Folge seiner im April getätigten Aussagen zum Thema Ehe und der Rolle der Frau – die irritierenden Ansichten hatten dem Athleten viel Kritik eingebrockt.

Besser erging es Karl in seinem Heimatbundesland. Der 41-Jährige wurde am Montag bei der 50. Ausgabe der Sportlounge Niederösterreich in der Campus Hall in Krems an der Donau zu "Niederösterreichs Sportler des Jahres" gekürt. Bei den Frauen ging der Titel an Ski-Star Katharina Huber, die bei den Winterspielen ebenfalls Gold (Team-Kombi) erobert hatte.

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"Herzlichen Glückwunsch an unsere Sieger. Unsere Sportstars haben ihre Weltklasse gezeigt, ganz Niederösterreich ist stolz auf unsere blau-gelben Asse", freute sich Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Als "Mannschaft des Jahres" wurden die JAGS Vöslau ausgezeichnet. Die Handballer schrieben mit ihrem ersten Meistertitel in der 80-jährigen Vereinsgeschichte ein besonderes Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte, das nun mit einer weiteren Auszeichnung gekrönt wurde.

In der Kategorie "Parasportler des Jahres” durfte sich Veronika Aigner über die dritte Auszeichnung in Folge freuen. Gemeinsam mit ihren Guides Lilly Sammer und Eric Digruber glänzte die Gloggnitzerin bei den Paralympischen Winterspielen mit vier Goldmedaillen und einer Silbermedaille. Der Titel als "Nachwuchssportler des Jahres" ging an Tischtennis-Talent Nina Skerbinz, die sich unter anderem mit Gold bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen (EYOF) eindrucksvoll in Szene setzte.

"Diese großartigen Erfolge in den unterschiedlichsten Disziplinen zeigen eindrucksvoll die sportliche Vielfalt und Qualität unseres Bundeslandes. Gleichzeitig sind sie ein wichtiger Antrieb, um die Menschen in ganz Niederösterreich für Sport und Bewegung zu begeistern", würdigte Landbauer die Leistungen der Sportasse.

Tennis-Ikone Jürgen Melzer als Sportlegende geehrt

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die traditionelle Ehrung einer niederösterreichischen Sportlegende. In diesem Jahr wurde Tennis-Ikone Jürgen Melzer für seine herausragenden Leistungen und Verdienste um den heimischen Sport gewürdigt. Als sichtbares Zeichen dieser Anerkennung verewigte sich der ehemalige Weltklassespieler mit seinen Handabdrücken auf einer Legendenplatte. Diese wird künftig im Zugangsbereich des SPORTZENTRUM Niederösterreich verlegt und damit Teil eines stetig wachsenden Mosaiks der niederösterreichischen Sportgeschichte.