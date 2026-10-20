i US-Skistar Mikaela Shiffrin. GEPA pictures Vor Sölden-Auftakt Shiffrin überrascht: "Muss definitiv etwas ändern" Mikaela Shiffrin geht voller Motivation in die neue Ski-Saison, doch einen Punkt hat sie in ihrer Karriere für beendet erklärt. Von Sport Heute 20.10.2026, 07:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschende Aussagen von Ski-Superstar Mikaela Shiffrin! Kurz vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden spricht die 31-jährige US-Amerikanerin offen über ihre Zukunft und ihre Chancen im Kampf um die große Kristallkugel. Dabei macht die sechsfache Gesamtweltcupsiegerin eine bemerkenswerte Ansage.

"Dieser Teil meiner Karriere ist, befürchte ich, vorbei", erklärt Shiffrin im Interview mit ServusTV. Damit spielt die erfolgreichste Weltcup-Skifahrerin aller Zeiten auf ihre Zeit als dominierende Gesamtweltcup-Athletin an.

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Für die kommende Saison sieht sich die Amerikanerin jedenfalls nicht in der Favoritenrolle. Vielmehr traut sie anderen Athletinnen den großen Wurf zu. Besonders die Deutsche Emma Aicher hat es ihr angetan.

Die 23-Jährige befinde sich laut Shiffrin gerade am Beginn einer außergewöhnlichen Phase ihrer Karriere. Die US-Amerikanerin spricht sogar von der "Primetime-Phase" der Deutschen.

Ganz abschreiben will sich Shiffrin im Kampf um die große Kristallkugel allerdings nicht. Schließlich steht für die 31-Jährige ein Winter voller Veränderungen bevor.

Ihren Fokus möchte die Slalom-Queen künftig stärker auf Riesentorlauf und Super-G legen. Dafür könnte sie auf einige Slalomrennen verzichten. Welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihre Leistungen haben wird, ist derzeit noch offen.

Shiffrin selbst bezeichnet den bevorstehenden Winter deshalb als "Erkundungssaison". Nach Jahren an der Weltspitze sucht die Amerikanerin nach neuen Herausforderungen und zusätzlicher Motivation.

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"Es fühlte sich irgendwie so an, als müsste sich definitiv etwas ändern", erklärt die Rekord-Weltcupsiegerin.

Dabei geht es ihr vor allem darum, die Begeisterung für den Skisport weiterhin aufrechtzuerhalten. "Ich muss nur herausfinden, was genau mich dazu motiviert, jeden einzelnen Tag zum Training zu kommen, und was mich dazu bringt, mich noch stärker auf diesen Sport einzulassen."

Trotz der ungewohnt zurückhaltenden Aussagen blickt Shiffrin mit großer Vorfreude auf die neue Saison. Ob sie tatsächlich nicht mehr um den Gesamtweltcup mitfahren kann, wird sich auf der Piste zeigen.