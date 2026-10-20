i Ex-Skistar Felix Neureuther. IMAGO/Matthias Wehnert Termin abgesagt Sorge um Ski-Ikone Neureuther: "Sollte operiert werden" Ex-Skistar Felix Neureuther muss im Moment deutlich kürzertreten. Dem Deutschen drohte sogar eine Operation, wie sein Vater nun enthüllte. Von Sport Heute 20.10.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sorgen um Deutschlands Ski-Legende Felix Neureuther! Der 42-Jährige kämpft mit gesundheitlichen Problemen und muss sich vorerst schonen. Wie ernst die Situation ist, verriet jetzt sein Vater Christian Neureuther. Zwischenzeitlich stand sogar eine Operation im Raum.

Am vergangenen Wochenende musste der ehemalige Slalom-Star seine Teilnahme am Charity-Event "EAGLES Präsidenten Cup" im Schwarzwald kurzfristig absagen. Der Grund: massive Rückenprobleme. Statt für den guten Zweck zum Golfschläger zu greifen, muss Neureuther eine Zwangspause einlegen.

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"Er hat eine Wirbelversteifung und hätte eigentlich operiert werden sollen", erklärte Vater Christian am Rande der Veranstaltung. Doch der Eingriff konnte vorerst vermieden werden. "Er versucht es nun mit einer konservativen Therapie, muss sich aber schonen und darf nicht golfen", so der ehemalige Skirennläufer.

Kein Golf mehr

Für den 13-fachen Weltcupsieger bedeutet das eine ungewohnte Einschränkung. Besonders bitter: Golf zählt zu Neureuthers liebsten sportlichen Ausgleichsmöglichkeiten. Doch gerade die Drehbewegungen beim Abschlag könnten seinen Rücken zusätzlich belasten. Deshalb ist für den vierfachen Familienvater derzeit Schonung angesagt.

Trotz der kurzfristigen Absage blieb die Neureuther-Familie bei der Benefizveranstaltung vertreten. Vater Christian führte gemeinsam mit Ex-Tennisstar Anke Huber durch das Event. Felix' Schwester Ameli steuerte ein Kunstwerk für die Versteigerung bei. Insgesamt kamen beeindruckende 478.063 Euro für wohltätige Zwecke zusammen.

Für Felix Neureuther steht jetzt aber die Gesundheit an erster Stelle. Mit der konservativen Behandlung hofft der frühere Ski-Star, eine Operation dauerhaft vermeiden zu können. Schließlich möchte er bald wieder als TV-Experte und bei den Projekten seiner Stiftung voll durchstarten. Wann er wieder uneingeschränkt belastbar sein wird, ist derzeit offen.