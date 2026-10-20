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Veränderung steht an

"So viel erreicht": Kraft verkündet Trennung emotional

ÖSV-Star Stefan Kraft verkündet auf Instagram die Trennung von seinem ehemaligen Ausstatter Fischer.
Von Sport Heute
20.10.2026, 17:10
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ÖSV-Skisprungstar Stefan Kraft beendet nach vielen erfolgreichen Jahren seine Zusammenarbeit mit Ausrüster Fischer. Der 33-jährige Salzburger verabschiedete sich mit einem emotionalen Instagram-Beitrag von der oberösterreichischen Skifirma.

"Danke Fischer, Teil meiner Reise gewesen zu sein", schrieb Kraft am Montagabend zu einer Bilderserie, die einige seiner größten Erfolge zeigt. "So viele unglaubliche Momente, so viel erreicht und unzählige Träume gefeiert."

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Für den dreifachen Gesamtweltcupsieger geht damit eine Ära zu Ende. Seine gesamte bisherige Weltcup-Karriere absolvierte Kraft auf Skiern von Fischer. Gemeinsam feierten sie zahlreiche Erfolge, darunter drei WM-Goldmedaillen und eine olympische Goldmedaille.

Doch nun schlägt der ÖSV-Adler ein neues Kapitel auf. Bereits im Sommer hatte Kraft verschiedene Materialien getestet und sich intensiv mit einem möglichen Ausrüsterwechsel beschäftigt.

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Wie die "Krone" berichtet, dürfte sich der Salzburger für die Skimarke Van Deer von Marcel Hirscher entschieden haben. Eine offizielle Bestätigung seines neuen Ausrüsters steht allerdings noch aus.

    Bei Van Deer würde Kraft auf einen bekannten Teamkollegen treffen. ÖSV-Skispringer Daniel Tschofenig setzt bereits auf die Skier der Marke des achtfachen Gesamtweltcupsiegers Hirscher. Während der Abschied von Fischer nun feststeht, bleibt die offizielle Verkündung seines neuen Materialpartners abzuwarten.

    red, 20.10.2026, 17:10
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