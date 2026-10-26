i Einfach mal dem Alltag davonlaufen: Diese fünf Orte verbinden Urlaub mit traumhaften Laufstrecken. iStock/Urs Breitenmoser (Symbolbild) Reise-Trend "Runcation" Diese 5 Urlaubsziele lassen jedes Läuferherz hüpfen Meerblick statt Laufband, Bergluft statt Fitnessstudio: Diese fünf Urlaubsziele machen Lust, auch in den Ferien Kilometer zu sammeln. Von Heute Life 26.10.2026, 07:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wecker klingelt, draußen geht gerade die Sonne auf. Statt sich noch einmal im Hotelbett umzudrehen, schlüpfst du in deine Laufschuhe und machst dich auf den Weg. Vor dir liegt kein gewöhnlicher Morgenlauf, sondern eine völlig neue Kulisse: vielleicht das Meer, ein duftender Wald oder ein schmaler Pfad mitten durch die Berge. Und nach den ersten Kilometern fühlt sich selbst das Frühstück gleich doppelt so verdient an.

Darum geht es bei einer "Runcation", einer Mischung aus "Running" und "Vacation": Hier wird das Laufen nicht zur lästigen Pflicht zwischen Sightseeing und Strandbesuch, sondern zum schönsten Teil der Reise. Ob gemütliche Runde oder anspruchsvoller Trail: Diese fünf europäischen Urlaubsziele bringen Bewegung in die Ferien.

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1. Österreich

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Laufparadies praktisch vor der Haustür liegt? Im Salzburger Land warten saftige Almwiesen, imposante Gipfel und Wege, bei denen man vor lauter Aussicht beinahe das Atmen vergisst.

Rund um Wagrain finden sowohl Einsteiger als auch erfahrene Trailrunner ihre Lieblingsstrecke. Wer es gemütlicher angehen möchte, probiert den rund vier Kilometer langen Edelweißalm-Rundweg mit 150 Höhenmetern. Sportlicher wird es beim Aufstieg aufs Grießenkareck: Auf 13 Kilometern sind etwa 800 Höhenmeter zu bewältigen. Als Ausgangspunkt bietet sich das Naturhotel Edelweiss an. Nach dem Bergabenteuer warten dort Sauna, Massagen und ein Naturbadeteich mit Panoramablick. So schön kann Muskelkater sein.

2. Frankreich

Ein Lauf am frühen Morgen, die salzige Meeresluft in der Nase und vielleicht sogar ein paar Flamingos am Wegesrand: Im südfranzösischen Languedoc fühlt sich Bewegung plötzlich wie Urlaub an. Die Region begeistert mit flachen Küstenwegen, historischen Kanälen und faszinierenden Feuchtgebieten. Hier kannst du deine Kilometer sammeln, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen. Denn hinter der nächsten Kurve wartet womöglich schon das nächste Postkartenmotiv.

Besonders verlockend: Nach dem Lauf geht es direkt an den Strand. Wer gerne naturnah übernachtet, findet etwa auf dem Campingplatz Les Sablons mit direktem Meerzugang eine passende Unterkunft.

3. Dänemark

Manchmal braucht es keine spektakulären Gipfel, um den Kopf freizubekommen. Ein Wald, frische Luft und das rhythmische Geräusch der eigenen Schritte reichen völlig aus. Im Camp Adventure in Rønnede auf der dänischen Insel Seeland führt eine etwa acht Kilometer lange Laufroute durch die grüne Umgebung. Das Gelände bietet außerdem einen Kletterpark und einen eindrucksvollen Aussichtsturm.

Das eigentliche Highlight kommt aber nach dem Training: Bei der Wald-Wellness kannst du in der Sauna entspannen, dich im kalten Tauchbecken erfrischen oder beim Yoga zur Ruhe kommen. Ein Urlaub, bei dem selbst die Erholung mitten in der Natur stattfindet.

4. Niederlande

Du willst laufen, aber die ganze Familie soll auf ihre Kosten kommen? Dann lohnt sich ein Blick in die niederländische Region Twente. Rund um das Papillon Country Resort führen abwechslungsreiche Wege durch Wälder, entlang idyllischer Kanäle und durch die weite Landschaft. Besonders reizvoll ist das Naturgebiet Lutterzand, das mit sandigen Pfaden und grünen Uferlandschaften auch Trailrunning-Fans begeistert.

Geschlafen wird je nach Geschmack im Zelt, beim Glamping oder im komfortablen Bungalow. Und während die einen ihre Laufrunde drehen, können die anderen ganz entspannt den Urlaub genießen.

5. Deutschland

Wer im Urlaub nicht nur abschalten, sondern auch sportlich etwas erreichen möchte, ist im Allgäu richtig. Zwischen sanften Hügeln und eindrucksvoller Bergkulisse wird aus dem täglichen Lauf schnell ein kleines Abenteuer. Das Hotel Allgäu Sonne in Oberstaufen bietet seit 2026 ein einwöchiges Running Camp mit betreuten Trainingseinheiten an. Täglich stehen neue Strecken und ein ergänzendes Sportprogramm auf dem Plan.

Dabei spielt es keine Rolle, ob du gerade erst mit dem Laufen beginnst oder schon für den nächsten Wettkampf trainierst. Die Gruppen richten sich an unterschiedliche Leistungsniveaus.