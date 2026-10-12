i Das Sacher Wien holt den Gesamtsieg beim neuen "101 best hotels"-Ranking für Österreich und Südtirol. APA-Images / Andreas Tischler Neues Ranking Hotel-Elite gekürt: Wiener Haus an der Spitze Österreichs Hotel-Elite im Rampenlicht: Das Sacher Wien holt den Gesamtsieg beim neuen Ranking "101 best hotels". Auch Südtirol jubelt. Von Heute Life 12.10.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Top-Hotels im großen Ranking: Bei der Premiere der "101 best hotels" für Österreich und Südtirol geht der prestigeträchtige Gesamtsieg nach Wien. Das Hotel Sacher Wien wurde am 11. Oktober im Kitzhof Mountain Design Resort in Kitzbühel zum "101 Hotel of the Year 2027 Austria & South Tyrol" gekürt.

Damit setzte sich das traditionsreiche Luxushotel gegen starke Konkurrenz aus der alpinen Spitzenhotellerie und der internationalen Stadthotellerie durch. Rund 200 Vertreter aus Tourismus, Wirtschaft, Hotellerie und Medien feierten bei der "101 Grand Soirée" die besten Adressen der Branche.

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Diese Luxus-Hotels räumten ebenfalls ab

Neben dem Gesamtsieger wurden zehn weitere Kategorien ausgezeichnet. Das Rosewood Vienna holte sich den Titel als bestes Stadthotel. Über die Auszeichnung als bestes alpines Luxusresort durfte sich das Como Alpina Dolomites in Südtirol freuen. Das Rosewood Schloss Fuschl überzeugte in der Kategorie Hideaway.

Hotel Sacher – rosa Taschen von Erwin Wurm als Blickfang i ?

Auch das Edelweiss – Salzburg Mountain Resort, das Hotel Almhof Schneider und das Alpenresort Schwarz schafften es unter die prämierten Häuser. Besonders stark präsentierte sich Südtirol: Vier der zehn Kategoriesiege gingen an Hotels aus der italienischen Region. Ein deutliches Signal für die wachsende Bedeutung Südtirols im internationalen Luxus-Tourismus.

Wichtige Köpfe der Branche

Nicht nur Hotels, auch prägende Köpfe der Branche standen im Mittelpunkt. Matthias Winkler, CEO der Sacher Hotels, wurde als "101 Icon Hotelier of the Year Austria" ausgezeichnet.

Einen internationalen Lifetime Achievement Award erhielt Balthasar Hauser. Er hat den Stanglwirt über Jahrzehnte zu einer der bekanntesten Hoteladressen Europas entwickelt. Die Ehrung würdigt damit eine außergewöhnliche Karriere in der Spitzenhotellerie.

Die wichtigsten Sieger: Luxury Alpine Resort: Como Alpina Dolomites

Luxury City Palais: Rosewood Vienna

Luxury Culinary Hotel & Resort: Hotel Almhof Schneider

Luxury Design & Architecture Resort: Kitzhof Mountain Design Resort

Luxury Family Resort: Das Edelweiss – Salzburg Mountain Resort

Luxury Hideaway: Rosewood Schloss Fuschl

Luxury Lifestyle Hotel & Resort: Aman Rosa Alpina

Luxury Nature Hotel & Resort: Villa Eden

Luxury Spa & Health Resort: Adler Spa Resort Balance

Luxury Wellness Resort: Alpenresort Schwarz

Junge Hoteliers blicken in die Zukunft

Bei der Premiere ging es nicht nur um Tradition und Luxus. Schon vor der Gala diskutierten Nachwuchsführungskräfte beim "101 Executive Summit" über die Zukunft der Branche. Digitalisierung, neue Führungsmodelle und der Generationenwechsel in Familienbetrieben standen dabei im Mittelpunkt.

Der länderübergreifende "101 Next Generation Hotelier Award" ging an Konrad Hocker-Scholler vom The Chedi Andermatt.