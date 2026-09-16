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Das Sacher-Team feiert die Listung vom Hotel Sacher Wien in The 50 Best Hotels 2026.
Das Sacher-Team feiert die Listung vom Hotel Sacher Wien in The 50 Best Hotels 2026.
Hotel Sacher
Neues Ranking

Top 50 – "Sacher" gehört zu besten Hotels der Welt

Das Hotel Sacher Wien darf erneut jubeln: Im Ranking der 50 besten Hotels der Welt landet das Wiener Traditionshaus auf Platz 42.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
16.09.2026, 12:30
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Wien spielt bei den besten Hotels der Welt ganz vorne mit: Das Hotel Sacher hat es erneut in die exklusive Liste der "The 50 Best Hotels 2026" geschafft. Im weltweiten Ranking landet das Traditionshaus auf Platz 42 – und darf sich damit zum zweiten Mal in Folge über einen Platz unter den Top 50 freuen.

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Einziger Österreicher im Ranking

Für Österreich ist die Platzierung besonders: Das Sacher ist das einzige Hotel des Landes, das es heuer in die Liste der 50 besten Hotels der Welt geschafft hat. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es nur ein weiteres Hotel im Ranking: das Badrutt’s Palace Hotel in der Schweiz.

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Die Auszeichnung wurde am 15. September bei einem internationalen Live-Countdown in Paris bekanntgegeben. Mitarbeiter des Hotel Sacher Wien nahmen den Award persönlich entgegen.

Sacher-Team feiert Platzierung

Auch in Wien wurde die Bekanntgabe gemeinsam verfolgt. Das Sacher-Team veranstaltete im Hotel ein internes Public Viewing und feierte anschließend die Platzierung.

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Hoteldirektor Andreas Keese sieht die Auszeichnung vor allem als Erfolg des gesamten Teams: "Dieser Award gehört allen unseren Mitarbeitenden und das nicht nur im Hotel Sacher in Wien, sondern allen Sacher Hotels. Er macht unser tägliches Bemühen, die Herzlichkeit, die Leidenschaft, die Exzellenz sichtbar und darüber freuen wir uns gemeinsam. Unser Dank gilt auch unseren Gästen, die mit unglaublich viel Wertschätzung Teil der großen Sacher Familie sind."

Über 800 Experten entscheiden

"The 50 Best Hotels" wird seit 2023 veröffentlicht und soll herausragende Hotelerlebnisse rund um den Globus auszeichnen. Grundlage für das Ranking sind die Stimmen der "50 Best Hotels Academy".

Mehr als 800 unabhängige internationale Experten gehören der Jury an. Darunter sind Hoteliers, Reisejournalisten und erfahrene Luxusreisende.

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150 Jahre Hotel Sacher

Die Auszeichnung kommt für das Wiener Haus in einem besonderen Jahr: Das Hotel Sacher feiert 2026 sein 150-jähriges Bestehen. Eduard Sacher eröffnete das Hotel 1876 gegenüber der Wiener Staatsoper.

Heute verfügt das Haus über 152 individuell gestaltete Zimmer und Suiten. Zur Geschichte des Sacher gehören außerdem die Original Sacher-Torte sowie die Restaurants und Kaffeehäuser des Familienunternehmens.

red,16.09.2026, 12:30
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