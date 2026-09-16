i McDonalds am Handelskai feierte Eröffnung nach der Umbaupause. Gregor Nesvadba Nach dem Umbau McDonald’s feiert am Handelskai zweistöckiges Comeback Nach dem Umbau ist der Mäcki am Wiener Handelskai zurück. Das Restaurant ist jetzt zweistöckig und hat insgesamt 307 Sitzplätze. Das wurde gefeiert. Von Wien Heute 16.09.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Mäcki am Handelskai 92 in Wien-Brigittenau feiert ein Comeback! Diese Woche ist wieder offen, auch das neue erste Obergeschoß wurde eingeweiht. Der Standort von Franchisenehmer Patrick Köck ist durch den Umbau deutlich gewachsen. Im neuen Obergeschoß gibt es 125 Sitzplätze, weitere 90 befinden sich im Erdgeschoß. Dazu kommen 92 Plätze auf der großzügigen Terrasse am neu gestalteten Maria-Restituta-Platz. Insgesamt stehen Gästen damit ab sofort 307 Sitzplätze zur Verfügung.

Zehn neue Jobs

Auch die Brigittenauer Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm (SP) schaute bei der Eröffnung vorbei. Bei einem Rundgang machte sie sich ein Bild vom umgebauten Restaurant und zeigte sich besonders über die neue Terrasse am Maria-Restituta-Platz erfreut.

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McDonalds am Handelskai hat wieder offen. McDonalds

"Grätzl deutlich lebenswerter"

Für Köck ist der Umbau auch eine Investition in den Standort: "Mit der Neugestaltung des Platzes wird unser Grätzl deutlich lebenswerter. Umso mehr freuen wir uns, für unsere Gäste jetzt mit einer größeren Terrasse und einem zweistöckigen Restaurant pünktlich zum Start der McCafé Drinks da sein zu dürfen."

Zehn neue Jobs

Das Restaurant liegt zwischen Rivergate, Millennium City und der Station Handelskai. "Unser Standort zwischen Rivergate, Millennium City und der Station Handelskai ist ein Treffpunkt nicht nur für die ganze Nachbarschaft, sondern auch für viele Mäcki-Fans auf dem Weg zur Donauinsel oder zur Millennium City", so Köck. Mit dem Umbau wurden laut dem Franchisenehmer zehn zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. In seinen beiden Restaurants beschäftigt Köck nun insgesamt rund 130 Mitarbeiter.

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Mäcci Beats

Zur Wiedereröffnung wurde das neue Obergeschoß gleich zur Partyzone. DJ Anna Ullrich, DJ PartyPauli und DJ Marø sorgten bei der "Mäcci Beats Housewarming-Edition" für Musik. Nach Sonnenuntergang verwandelte eine Lichtinstallation die neue Etage in eine Event-Location mit Club-Atmosphäre.