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Neue Anzüge von Toni Volemann für die Vienna Capitals
Neue Anzüge von Toni Volemann für die Vienna Capitals
Denise Auer
Style für Hockey-Team

Kanzler-Schneider zieht "Caps" jetzt in Wien neu an

Toni Volemann kleidet Kanzler und Spitzenpolitiker ein. Jetzt verpasste der Mode-Experte den Vienna Capitals einen neuen Look – natürlich am Eis.
Wien Heute
Von Wien Heute
16.09.2026, 06:45
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Toni Volemann kennt sich mit Promis aus. Der Chef von Grandits auf der Alser Straße in Wien-Alsergrund hüllte schon Bundeskanzler Christian Stocker und Ex-Kanzler Sebastian Kurz in feines Tuch.

Vienna Capitals kochen für den guten Zweck

Sportlicher Auftrag

Nun gab es einen sportlichen Auftrag, Vollemann kleidete die Eishockey-Cracks der Vienna Capitals neu ein. "Es war eine richtig tolle Sache - super Jungs, coole Outfits und eine großartige Stimmung", so Volemann zu "Heute" bei der Anprobe in der Zapfmeisterei in der Steffl Arena.

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Statt Eishockey-Dress und Eislaufschuhen gab es einen eleganten Freizeit-Look: Alle Spieler erhielten sportliche Anzüge und weiße Sneakers von Zuitable. Nach der Anprobe ging es für die Eishockey-Cracks gemeinsam mit dem Mode-Experten top-gestylt aufs Eis.

Promi-Schneider begeistert

Die Zusammenarbeit mit den Wiener Eishockey-Profis hat bei dem Promi-Schneider Eindruck hinterlassen. "Ein großes Dankeschön an die Vienna Capitals für die herzliche Aufnahme, das Vertrauen und die großartige Zusammenarbeit", so Volemann. Den Spielern wünscht er eine erfolgreiche Saison 2026/2027.

Wer selbst im neuen Capitals-Look auftreten will, muss dafür nicht aufs Eis. Die Outfits und weitere Teile können bei Toni Volemann im Grandits-Store auf der Alser Straße in Wien-Alsergrund erworben werden.

red,16.09.2026, 06:45
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