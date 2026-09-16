i Neue Anzüge von Toni Volemann für die Vienna Capitals Denise Auer Style für Hockey-Team Kanzler-Schneider zieht "Caps" jetzt in Wien neu an Toni Volemann kleidet Kanzler und Spitzenpolitiker ein. Jetzt verpasste der Mode-Experte den Vienna Capitals einen neuen Look – natürlich am Eis. Von Wien Heute 16.09.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Toni Volemann kennt sich mit Promis aus. Der Chef von Grandits auf der Alser Straße in Wien-Alsergrund hüllte schon Bundeskanzler Christian Stocker und Ex-Kanzler Sebastian Kurz in feines Tuch.

Sportlicher Auftrag

Nun gab es einen sportlichen Auftrag, Vollemann kleidete die Eishockey-Cracks der Vienna Capitals neu ein. "Es war eine richtig tolle Sache - super Jungs, coole Outfits und eine großartige Stimmung", so Volemann zu "Heute" bei der Anprobe in der Zapfmeisterei in der Steffl Arena.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Statt Eishockey-Dress und Eislaufschuhen gab es einen eleganten Freizeit-Look: Alle Spieler erhielten sportliche Anzüge und weiße Sneakers von Zuitable. Nach der Anprobe ging es für die Eishockey-Cracks gemeinsam mit dem Mode-Experten top-gestylt aufs Eis.

Promi-Schneider begeistert

Die Zusammenarbeit mit den Wiener Eishockey-Profis hat bei dem Promi-Schneider Eindruck hinterlassen. "Ein großes Dankeschön an die Vienna Capitals für die herzliche Aufnahme, das Vertrauen und die großartige Zusammenarbeit", so Volemann. Den Spielern wünscht er eine erfolgreiche Saison 2026/2027.

Die Bilder des Tages i ?

Wer selbst im neuen Capitals-Look auftreten will, muss dafür nicht aufs Eis. Die Outfits und weitere Teile können bei Toni Volemann im Grandits-Store auf der Alser Straße in Wien-Alsergrund erworben werden.