i Wien hat am Nationalfeiertag einiges zu bieten – ganz ohne Eintritt. APA-Images / dpa Picture Alliance / Marco Brivio Geheim-Tipps für die Stadt Nationalfeiertag: Diese Ausflüge sind heute gratis! Wer sagt, dass ein schöner Ausflug etwas kosten muss? Am Nationalfeiertag lockt Wien mit zahlreichen kostenlosen Erlebnissen. Von Heute Life 26.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein langes Wochenende, hoffentlich schönes Herbstwetter und endlich einmal Zeit für einen Ausflug. Am Montag, dem 26. Oktober, gibt es in Wien dafür besonders viele Möglichkeiten. Denn zum Nationalfeiertag öffnen zahlreiche Museen und Regierungsgebäude ihre Türen – und das Beste daran: Der Eintritt kostet keinen Cent.

Ob du schon immer einmal einen Blick ins Bundeskanzleramt werfen, durch prachtvolle Säle schlendern oder mit deinen Kindern etwas Neues entdecken wolltest: Wir verraten dir, welche Highlights du dir nicht entgehen lassen solltest.

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Einmal hinter die Kulissen der Republik blicken

Normalerweise bleiben viele dieser Räume der Öffentlichkeit verschlossen. Am Nationalfeiertag kannst du sie aus nächster Nähe erleben: Im Parlament stehen von 10 bis 16 Uhr die historischen und modernisierten Sitzungssäle offen. Der letzte Einlass ist gegen 14 Uhr vorgesehen. Wichtig: Reserviere möglichst vorab einen Zeitslot und nimm ab 14 Jahren einen amtlichen Lichtbildausweis mit.

Auch die Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg lädt von 10 bis 15.30 Uhr zu Einblicken in ihre Repräsentationsräume ein. Im Bundeskanzleramt am Ballhausplatz kannst du zwischen 12 und 17 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen. Mit etwas Glück begegnest du beim angekündigten Meet & Greet sogar Mitgliedern der Bundesregierung.

Hier wird der Feiertag zum Familienabenteuer

Besonders spannend für kleine Entdecker wird es im Ministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Im Palais Dietrichstein am Minoritenplatz warten von 12 bis 16 Uhr Mitmachstationen und Experimente. Unter anderem können Kinder gemeinsam mit Fachleuten DNA aus Erdbeeren gewinnen oder mehr über Österreichs Wettergeschichte erfahren.

Auch das Haus der Geschichte Österreich hat sich einiges einfallen lassen: Von 10 bis 17.30 Uhr gibt es bei freiem Eintritt eine Rätselrallye, kreative Mitmachangebote und Quizstationen. Mit etwas Wissen und Glück lässt sich sogar eine Jahreskarte gewinnen.

Prachtvolle Säle & Kunst zum Nulltarif

Wer lieber Kultur genießt, hat ebenfalls die Qual der Wahl: Die Österreichische Nationalbibliothek öffnet ihren beeindruckenden Prunksaal bereits um 9 Uhr. Das Papyrusmuseum ist von 10 bis 18 Uhr kostenlos zugänglich. Designfans können beim MAK Day 2026 von 10 bis 18 Uhr das Museum für angewandte Kunst erkunden. Für ausgewählte Führungen werden vor Ort kostenlose Tickets vergeben. Ebenfalls von 10 bis 18 Uhr lädt das Architekturzentrum Wien im MuseumsQuartier zum kostenlosen Besuch ein.

Im Heeresgeschichtlichen Museum entfällt der reguläre Eintritt. Eine spezielle Führung von 11 bis 12.30 Uhr kostet allerdings vier Euro.

Am Heldenplatz wartet das große Spektakel

Ein Klassiker darf natürlich nicht fehlen: die Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz. Nach der für 9.30 Uhr angesetzten Kranzniederlegung können Besucher unter anderem Hubschrauber, Militärfahrzeuge und Ausrüstung aus nächster Nähe bestaunen. Auch die feierliche Angelobung von Rekruten gehört zum Programm.

Diese Tipps ersparen dir lange Wartezeiten

So verlockend das kostenlose Programm auch klingt: Ganz Wien wird am Nationalfeiertag unterwegs sein. Plane deshalb lieber zwei oder drei Highlights ein, statt von einem Programmpunkt zum nächsten zu hetzen. Und für manche Angebote brauchst du vorab eine Reservierung oder eine Zählkarte: Bei Regierungsgebäuden gelten zudem Sicherheitskontrollen und Ausweispflichten.