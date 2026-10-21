i Wien tut es jetzt anderen Metropolen gleich und veranstaltet den ersten "Dackel-Walk". iStock©: Ирина Мещерякова Tierischer Event Durch Wien mit dem "Wiener": Dackel tapsen für Kollegen Beim "Ersten Wiener Wiener Walk" spazieren Dackel für den guten Zweck durch Wien und machen auf Gesundheitsprobleme der Rasse aufmerksam. Von Wien Heute 21.10.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie in Paris und London gibt es dieses Wochenende auch in Wien einen Dackelspaziergang. Beim "Ersten Wiener Wiener Walk" sind alle reinrassigen Dackel und Dackelmischungen willkommen. Treffpunkt ist der Würstelstand am Josef-Holaubek-Platz in Spittelau.

Dackel haben oft mit Rückenproblemen zu kämpfen. Die Organisatoren Jakob Trost und seine Partnerin Christina Massing wollen mit der Veranstaltung auf die Folgen der Überzüchtung aufmerksam machen. Als Vorbild dient das Projekt "The Distinguished Gentleman's Ride": Dabei fahren Motorradfahrer durch die Stadt, um auf Männergesundheit aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Trost und Massing wollen ein ähnliches Vorhaben für Tiere umsetzen. Sie möchten die "ganze Überzüchtung" und die damit verbundenen "Leiden" der Dackel ansprechen und "die Spendenaktion damit verbinden".

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Laut Tierarzt Manfred del Fabro sind Dackel wegen ihres langen Rückens und der kurzen Beine besonders anfällig für Rückenkrankheiten wie Bandscheibenvorfälle. Auch Lähmungen und chronische Gelenkschmerzen treten bei der Rasse häufiger auf. Die Spenden beim "Wiener Wiener Walk" kommen deshalb einer Tierschutzorganisation oder einem Tierheim zugute.

Der "Erste Wiener Wiener Walk" findet am 25. Oktober statt. Treffpunkt beim Wiener Würstelstand am Josef-Holaubek-Platz in 1090 Wien ist um 15 Uhr, los geht es um 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der rund 40-minütige Spaziergang soll auch Dackelbesitzer und Interessierte zusammenbringen. Viele Menschen seien mit den Hunden überfordert und würden sie wieder abgeben, sagt Trost. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und angehenden Hundebesitzern Einblicke zu geben.

Wer mit seinem Dackel mitgehen möchte, soll sich vorab anmelden. Eine Registrierung ist auch vor Ort möglich. Während des Spaziergangs gilt Leinenpflicht. Ziel ist der Hundespielplatz im Augarten.