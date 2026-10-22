i Auf eBay werden einzelne Münzen um bis zu 3.500 Euro verkauft. iStock/Veronika Dul Sammlerwert 3.500 Euro für eine 2-Euro-Münze? Ein kleiner Schatz im Geldbeutel? Manche 2-Euro-Münzen erzielen auf eBay Höchstpreise. So findest du heraus, ob deine Münzen wertvoll sind. Von Heute Life 22.10.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es grau, drinnen wird es gemütlich - und plötzlich juckt es in den Fingern: Schrank ausmisten, Schubladen sortieren, Kleingeldglas leeren. Doch bevor du aussortierst, lohnt sich ein genauer Blick auf deine Münzen. Denn manche 2-Euro-Stücke sind bei Sammlern gerade richtig gefragt.

Aktuelle Zahlen der Verkaufsplattform eBay zeigen: Allein im August wurde im Schnitt alle zwei Minuten nach 2-Euro-Münzen gesucht. Verkäufern gelingen dabei Preise von bis zu 3.500 Euro - für eine einzige Münze.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nach Angaben von BRIGITTE.de erzielte etwa eine 2-Euro-Münze mit dem Motiv "Grace Kelly" aus Monaco 2007 stolze 3.500 Euro. Auch die Münze "800 Jahre Festung Monaco" von 2015 brachte 2.300 Euro ein. Eine zypriotische Gedenkmünze zum EU-Beitritt von 2024 wurde für 1.180 Euro verkauft.

Fehlprägungen sind besonders begehrt

Nicht nur Gedenkmünzen sind wertvoll: Auch Fehlprägungen können ordentlich Geld bringen. Eine italienische 2-Euro-Münze mit dem Motiv Dante Alighieri und einer sogenannten Spiegelei-Fehlprägung von 2004 erzielte 406 Euro. Eine deutsche Fehlprägung von 2002 brachte immerhin 304 Euro.

Fünf Tipps für den Verkauf

Wer seine Münzen verkaufen möchte, sollte einiges beachten: Erstens niemals putzen oder polieren - das mindert den Sammlerwert. Zweitens Details prüfen: Ausgabeland, Jahrgang und Motiv kontrollieren. Drittens den Zustand ehrlich bewerten und Kratzer oder Abnutzung transparent angeben. Viertens Verkaufspreise vergleichen - orientiere dich an bereits verkauften Münzen, nicht an Wunschpreisen. Fünftens gut fotografieren und sicher versenden.

Bildstrecke: Diese 2-Euro-Münze soll eine halbe Million wert sein i ?

Fazit: Nicht jede Münze ist ein Lottogewinn. Die meisten 2-Euro-Stücke sind genau zwei Euro wert. Aber der Blick ins Kleingeld lohnt sich trotzdem - vielleicht schlummert ja ein kleiner Schatz in deiner Geldbörse.