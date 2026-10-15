i Nachhaltigkeit statt Wegwerfmentalität: Jeder vierte Secondhand-Käufer in Österreich nennt den Umweltschutz als wichtigsten Grund für den Gebrauchtkauf. iStock/ Anna Gorbacheva eBay-Umfrage Grün statt billig: Darum kaufen Österreicher Secondhand Jeder vierte Secondhand-Käufer in Österreich greift aus Umweltgründen zu Gebrauchtware. Langlebigkeit und Reparierbarkeit sind wichtiger als anderswo. Von Heute Life 15.10.2026, 13:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gebraucht statt neu: Für immer mehr Menschen in Österreich zählt beim Secondhand-Kauf nicht nur der Preis. Nachhaltigkeit wird zum entscheidenden Argument. Laut dem neuen Recommerce Report 2026 von eBay nennen 25,6 Prozent der heimischen Gebrauchtkäufer den Umweltschutz als wichtigsten Kaufgrund. International sind es lediglich 16,4 Prozent.

Umweltgedanke gewinnt an Bedeutung

Ganz auf die Geldbörse vergessen die Österreicher aber nicht. Mit 39 Prozent bleibt das Sparen der wichtigste Grund, gebrauchte Produkte zu kaufen. International liegt dieser Wert mit 46 Prozent allerdings höher. Der Abstand zeigt: Hierzulande gewinnt der Gedanke an ein zweites Produktleben deutlich an Bedeutung.

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Die Zahlen stammen aus einer Befragung von mehr als 10.500 Konsumenten in zehn Ländern, darunter Österreich. Die Umfragen wurden im Sommer 2026 durchgeführt.

Reparieren statt wegwerfen

Auch beim Wunsch nach langlebigeren Produkten liegt Österreich vorne. 61,7 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass Waren länger halten sollen. Im internationalen Vergleich sind es 52 Prozent.

Ähnlich deutlich fällt das Ergebnis beim Thema Reparatur aus: 55,4 Prozent wünschen sich Produkte, die sich leichter reparieren lassen. Über alle untersuchten Länder hinweg liegt der Anteil bei 41,3 Prozent. Die Botschaft ist klar: Produkte sollen nicht rasch im Müll landen, sondern möglichst lange genutzt werden.

Alte Technik ist gefragt

Der Trend macht auch vor Smartphones, Computern und anderen technischen Geräten nicht halt. 35,9 Prozent der österreichischen Befragten kaufen gebrauchte Technik. International sind es 29 Prozent.

Damit zeigt sich, dass Secondhand längst nicht mehr nur bei Kleidung, Möbeln oder günstigen Alltagsgegenständen eine Rolle spielt. Auch bei technischen Produkten greifen Konsumenten zunehmend auf bereits genutzte Ware zurück.

Vertrauen bleibt die große Hürde

Trotz des wachsenden Interesses gibt es noch einen Knackpunkt: die Sicherheit beim Kauf. 60,4 Prozent jener Befragten in Österreich, die bisher noch keine Gebrauchtwaren gekauft haben, wünschen sich mehr Gewissheit über Zustand, Qualität und Echtheit der Produkte. International liegt dieser Anteil bei 50,6 Prozent.

Wer Secondhand-Käufer gewinnen will, muss daher nicht nur günstige Angebote liefern. Entscheidend ist auch, dass sich Käufer auf die Beschreibung und den tatsächlichen Zustand der Ware verlassen können.

eBay sieht einen weltweiten Wandel

"Der diesjährige Report zeigt klar, dass seine Rolle im Leben der Menschen weiter wächst", sagt eBay-Chef Jamie Iannone über den Handel mit gebrauchten Waren. Secondhand verbinde Leistbarkeit, Qualität, Vertrauen und Nachhaltigkeit, so Iannone.

Der Recommerce Report 2026 basiert auf einer Online-Befragung von 10.522 Konsumenten in den USA, Großbritannien, Deutschland, Polen, Frankreich, Italien, Spanien, Australien, Österreich und Japan. Befragt wurden Menschen, die bereits gebrauchte Produkte gekauft haben. Die Ergebnisse geben daher Einblick in die Motive bestehender Secondhand-Käufer – nicht in die gesamte Bevölkerung.