i Auf Social Media wird die Jeans derzeit einfach verkehrt getragen. Tiktok/iam.anayaaaJeans Viral auf Social Media "Komplett delulu": Jeans-Trick spaltet das Netz Ein neuer Trend sorgt für Gesprächsstoff: Modefans drehen ihre Jeans jetzt um und tragen sie mit der Innenseite nach außen.

Heute Life Von Christine Scharfetter und 15.10.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jeans gehören zu den Klassikern in jedem Kleiderschrank. Sie sind zeitlos und passen zu fast jedem Outfit. Doch wer häufig zur Denimhose greift, kennt das Problem: Die Looks wiederholen sich schnell. Ein neuer Stylingtrick aus dem Internet bringt nun frischen Wind in die Garderobe – indem man die Jeans einfach umdreht und die Innenseite nach außen trägt.

Der Trend spaltet die Meinungen

Was von Creatoren derzeit auf Social Media gefeiert wird, ist in den Augen vieler jedoch absurd. Unter einem Video der Wienerin Angelina Ratko, die nicht nur ihre Jeans, sondern auch ihre Jacke verkehrt herum trägt, finden sich Kommentare wie "Geht gar nicht, echt schlimm" oder "Ich bin fürs normale Tragen". Ein Nutzer antwortet auf ihre Frage, ob ihr Outfit "komplett delulu" sei, mit: "Ja, delulu, definitiv."

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Doch es gibt auch positive Stimmen: "So kreativ", schwärmt eine Userin, andere feiern den Style als "echt geil" oder "ein Mega-Fit". Die Meinungen zu diesem Trend gehen also weit auseinander.

Angelina Ratko ist nicht allein mit diesem Modetrick. Zahlreiche Nutzer auf sozialen Plattformen zeigen, wie sie mit dem simplen Dreh ihrer Jeans einen komplett neuen Look kreieren. Die TikTokerin Blanemitikuu sagt etwa: "Mein Lieblingshobby ist es, Sachen falsch zu tragen."

Auch Anaya präsentiert ihre verkehrt getragene Hose – und ihre Follower zeigen sich begeistert: "Ooooh, trage ich auch bald so", kommentiert eine Userin, während eine andere schreibt: "Ich liebe es."

Modetrend mit Tücken

Doch der Style hat auch Tücken: Die Hosentaschen sind plötzlich kaum noch nutzbar. Unter einem Video von Aimée merkt jemand an: "Aber die Taschen …", eine andere Nutzerin nimmt es mit Humor: "Legendär – ich muss mich nur noch emotional von meinen Hosentaschen lösen."

Ganz neu ist die Idee übrigens nicht. Bereits 2019 brachte Levi's gemeinsam mit dem japanischen Label Beams eine Kollektion heraus, bei der die Innenseite von Jeans bewusst nach außen getragen wurde.

Auch andere Marken haben schon mit diesem Effekt experimentiert. Der Unterschied zum aktuellen Trend: Auf Social Media drehen die Leute einfach ihre eigenen Jeans um – ganz ohne neue Anschaffungen.